Jadrová inflácia v Poľsku zrýchlila na vyše 20-ročné maximum

Varšava 17. januára (TASR) - Jadrová inflácia v Poľsku zrýchlila v závere minulého roka nad 5 % a dostala sa na najvyššiu úroveň za viac než 20 rokov. Informovala o tom v pondelok poľská centrálna banka.



Jadrové spotrebiteľské ceny, ktoré nezahrnujú nestabilné ceny energií a potravín, vzrástli v decembri medziročne už šiesty mesiac po sebe, pričom tempo rastu dosiahlo 5,3 %. To predstavuje najvyššiu jadrovú infláciu od augusta 2001.



Tempo rastu jadrových spotrebiteľských cien prekonalo aj očakávania ekonómov, ktorí počítali so zrýchlením inflácie. Očakávali však, že rast cien sa zrýchli maximálne na 5,1 %. Na porovnanie, v novembri dosiahla jadrová inflácia 4,7 %.



Celkové spotrebiteľské ceny vzrástli v decembri medziročne o 8,6 %, uviedol poľský štatistický úrad, ktorý tak potvrdil predbežný odhad. To znamená najvyššiu mieru inflácie za vyše 21 rokov.