Jadrová inflácia v Tokiu dosiahla 4 %, prvýkrát za štyri desaťročia

Tokio 10. januára (TASR) - Jadrová inflácia v hlavnom meste Japonska, kľúčový indikátor vývoja cien v celonárodnom meradle, zrýchlila v závere roka na 4 % a prvýkrát za viac než 40 rokov dosiahla túto hranicu. Zároveň to znamená dvojnásobok v porovnaní s inflačným cieľom centrálnej banky, čo posilnilo očakávania, že japonská národná banka začne svoju uvoľnenú menovú politiku meniť. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews, ktoré zverejnili najnovšie údaje japonského ministerstva pre vnútorné záležitosti.



Medziročná jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje ceny čerstvých potravín, sa v Tokiu dostala na 4 % prvýkrát od apríla 1982. V danom mesiaci zaznamenala 4,2 %. Na porovnanie, v novembri dosiahla 3,6 % a najnovší údaj prekonal aj odhady analytikov, ktorí počítali so zrýchlením rastu jadrových spotrebiteľských cien na 3,8 %.



Aj celková inflácia dosiahla v decembri v hlavnom meste 4 %. V novembri predstavovala 3,7 %.



Ministerstvo zároveň zverejnilo údaje o vývoji spotrebiteľských výdavkov za mesiac november. Ako uviedlo, výdavky klesli medziročne o 1,2 %, zatiaľ čo v predchádzajúcom mesiaci zaznamenali v tomto rozsahu rast. Bol to prvý pokles za šesť mesiacov.



Aj v prípade výdavkov spotrebiteľov výsledky zaostali za očakávaniami. Analytici počítali iba so spomalením ich rastu na 0,5 %.



V medzimesačnom porovnaní spotrebiteľské výdavky klesli v novembri o 0,9 %, zatiaľ čo v októbri o 1,1 % vzrástli. Tempo poklesu bolo výraznejšie, než predpokladali analytici, ktorí očakávali pokles na úrovni 0,5 %.