Jadrová japonská inflácia sa v októbri dostala na 40-ročné maximum

Tokio 18. novembra (TASR) - Jadrová japonská inflácia sa v októbri zrýchlila a dostala na 40-ročné maximum. Hlavným dôvodom bolo oslabenie jenu, ktoré spôsobilo zdraženie dovezených tovarov.



Index spotrebiteľských cien v októbri medziročne stúpol o 3,7 % po náraste o 3 % v septembri, uviedlo japonské ministerstvo pre vnútorné záležitosti a komunikáciu.



Jadrový index, do ktorého sa nezapočítavajú čerstvé potraviny, medziročne vyskočil o 3,6 % po +3 % v predchádzajúcom mesiaci, pričom ekonómovia počítali s nárastom o 3,5 %. To bolo najviac od začiatku roka 1982.



Japonská inflácia zostávala v októbri nad dvojpercentným cieľom japonskej centrálnej banky siedmy mesiac po sebe.



Aj napriek vysokej inflácii je Bank of Japan (BoJ) rozhodnutá pokračovať v ultra uvoľnenej menovej politike, uviedol ekonóm firmy Capital Economics Darren Tay.