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Jadrovej elektrárni vo Švajčiarsku hrozí pre teplú vodu odstavenie
Ak je teplota rieky po napustení chladiacej vody potrebnej pre oba reaktory tri dni vyššia ako 25 stupňov Celzia, elektráreň sa musí odstaviť v záujme ochrany flóry a fauny, oznámila spoločnosť Axpo.
Autor TASR
Beznau 25. júna (TASR) - Švajčiarskej jadrovej elektrárni Beznau hrozí vzhľadom na vlnu horúčav dočasné odstavenie. Dôvodom je vysoká teplota vody v rieke Aare. Môže sa to stať už v piatok (25. 6.), oznámil vo štvrtok prevádzkovateľ elektrárne, spoločnosť Axpo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Ak je teplota rieky po napustení chladiacej vody potrebnej pre oba reaktory tri dni vyššia ako 25 stupňov Celzia, elektráreň sa musí odstaviť v záujme ochrany flóry a fauny, oznámila spoločnosť Axpo. Výkon oboch približne 55 rokov starých reaktorov je podľa nej už od utorka (23. 6.) znížený približne o polovicu.
Jadrová elektráreň odoberá z rieky chladiacu vodu, ktorú do rieky vracia mierne ohriatu. Podľa prevádzkovateľa platia výnimky pre prípadné odstavenie, ak je to potrebné na zachovanie spoľahlivosti dodávok, na zabezpečenie stability siete alebo z dôvodov jadrovej bezpečnosti.
Dva reaktory v Beznau neďaleko hraníc s Nemeckom boli uvedené do prevádzky v rokoch 1969 a 1971, čím sa zaradili medzi najstaršie stále fungujúce jadrové elektrárne na svete.
Ak je teplota rieky po napustení chladiacej vody potrebnej pre oba reaktory tri dni vyššia ako 25 stupňov Celzia, elektráreň sa musí odstaviť v záujme ochrany flóry a fauny, oznámila spoločnosť Axpo. Výkon oboch približne 55 rokov starých reaktorov je podľa nej už od utorka (23. 6.) znížený približne o polovicu.
Jadrová elektráreň odoberá z rieky chladiacu vodu, ktorú do rieky vracia mierne ohriatu. Podľa prevádzkovateľa platia výnimky pre prípadné odstavenie, ak je to potrebné na zachovanie spoľahlivosti dodávok, na zabezpečenie stability siete alebo z dôvodov jadrovej bezpečnosti.
Dva reaktory v Beznau neďaleko hraníc s Nemeckom boli uvedené do prevádzky v rokoch 1969 a 1971, čím sa zaradili medzi najstaršie stále fungujúce jadrové elektrárne na svete.