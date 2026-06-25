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Štvrtok 25. jún 2026Meniny má Olívia a Tadeáš
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Jadrovej elektrárni vo Švajčiarsku hrozí pre teplú vodu odstavenie

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Ilustračné foto. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Ak je teplota rieky po napustení chladiacej vody potrebnej pre oba reaktory tri dni vyššia ako 25 stupňov Celzia, elektráreň sa musí odstaviť v záujme ochrany flóry a fauny, oznámila spoločnosť Axpo.

Autor TASR
Beznau 25. júna (TASR) - Švajčiarskej jadrovej elektrárni Beznau hrozí vzhľadom na vlnu horúčav dočasné odstavenie. Dôvodom je vysoká teplota vody v rieke Aare. Môže sa to stať už v piatok (25. 6.), oznámil vo štvrtok prevádzkovateľ elektrárne, spoločnosť Axpo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Ak je teplota rieky po napustení chladiacej vody potrebnej pre oba reaktory tri dni vyššia ako 25 stupňov Celzia, elektráreň sa musí odstaviť v záujme ochrany flóry a fauny, oznámila spoločnosť Axpo. Výkon oboch približne 55 rokov starých reaktorov je podľa nej už od utorka (23. 6.) znížený približne o polovicu.

Jadrová elektráreň odoberá z rieky chladiacu vodu, ktorú do rieky vracia mierne ohriatu. Podľa prevádzkovateľa platia výnimky pre prípadné odstavenie, ak je to potrebné na zachovanie spoľahlivosti dodávok, na zabezpečenie stability siete alebo z dôvodov jadrovej bezpečnosti.

Dva reaktory v Beznau neďaleko hraníc s Nemeckom boli uvedené do prevádzky v rokoch 1969 a 1971, čím sa zaradili medzi najstaršie stále fungujúce jadrové elektrárne na svete.
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