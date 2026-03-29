Jadrový zisk čilskej ťažobnej firmy Codelco vlani stúpol o 23 %
Novozvolený pravicový prezident Čile José Antonio Kast počas svojej kampane sľúbil audit a modernizáciu riadenia spoločnosti Codelco.
Autor TASR
Santiago de Chile 29. marca (TASR) - Čilská štátna ťažobná spoločnosť Codelco, ktorá je najväčším producentom medi na svete, za minulý rok vykázala zisk pred zdanením v objeme 4,85 miliardy USD (4,21 miliardy eur). Spoločnosť uviedla, že jej vlastná produkcia v minulom roku celkovo dosiahla 1,33 milióna ton, čo v porovnaní s rokom 2024 predstavuje rast o 0,5 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Zisk firmy pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA), čiže takzvaný jadrový zisk, sa vlani zvýšil o 23 % na sumu 6,67 miliardy USD.
V tomto roku Codelco plánuje vyprodukovať 1,33 až 1,36 milióna ton medi. V januári predseda jej predstavenstva Máximo Pacheco uviedol, že spoločnosť očakáva, že v roku 2026 vyprodukuje 1,344 milióna ton medi, čiže približne o 10.000 ton viac ako v roku 2025.
Novozvolený pravicový prezident Čile José Antonio Kast počas svojej kampane sľúbil audit a modernizáciu riadenia spoločnosti Codelco. V máji má Kast vymenovať nového predsedu predstavenstva firmy.
(1 EUR = 1,1517 USD)
Zisk firmy pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA), čiže takzvaný jadrový zisk, sa vlani zvýšil o 23 % na sumu 6,67 miliardy USD.
V tomto roku Codelco plánuje vyprodukovať 1,33 až 1,36 milióna ton medi. V januári predseda jej predstavenstva Máximo Pacheco uviedol, že spoločnosť očakáva, že v roku 2026 vyprodukuje 1,344 milióna ton medi, čiže približne o 10.000 ton viac ako v roku 2025.
Novozvolený pravicový prezident Čile José Antonio Kast počas svojej kampane sľúbil audit a modernizáciu riadenia spoločnosti Codelco. V máji má Kast vymenovať nového predsedu predstavenstva firmy.
(1 EUR = 1,1517 USD)