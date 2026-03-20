Jadrový zisk energetickej firmy Enel vlani stúpol
Autor TASR
Rím 20. marca (TASR) - Taliansky energetický koncern Enel oznámil, že jeho zisk, patriaci vlastníkom materskej spoločnosti, vlani klesol na 4,2 miliardy eur z úrovne sedem miliárd eur v predošlom roku. Zisk na akciu z pokračujúcich činností sa oslabil na 0,39 eura v porovnaní so sumou 0,67 eura za rok 2024. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA), čiže takzvaný jadrový zisk, však vlani stúpol o 0,3 % na 22,87 miliardy eur. Po zohľadnení vplyvu zmien v rozsahu konsolidácie, najmä v dôsledku predaja aktív v oblasti distribúcie a výroby elektriny v Peru a distribučných sietí v niektorých obciach v provinciách Miláno a Brescia v Taliansku, sa jadrový zisk vlani zvýšil o 2 %.
Tržby energetickej spoločnosti Enel sa v minulom roku zvýšili na 80,35 miliardy eur z úrovne 78,95 miliardy eur, na ktorej boli v predchádzajúcom roku.
