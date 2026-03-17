Jadrový zisk prevádzkovateľa letísk Fraport vlani stúpol

Na snímke vnútorný priestor lietadla. Foto: Teraz.sk - Veronika Hrabková

Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 17. marca (TASR) - Nemecký prevádzkovateľ letísk Fraport v minulom roku dosiahol rast jadrového zisku, hoci počet cestujúcich využívajúcich letisko vo Frankfurte zostal pod úrovňou obdobia pred pandémiou koronavírusu. Spoločnosť v utorok uviedla, že jej zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) vlani stúpol o 10,4 % na 1,44 miliardy eur. Naplnilo sa tak očakávanie analytikov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Tržby skupiny za rok 2025 sa zvýšili o 8,2 % na 4,21 miliardy eur. Jej čistý zisk však klesol o 6,7 % na úroveň 468,1 milióna eur zo sumy 501,9 milióna eur, na ktorej bol v predchádzajúcom roku.

Služby letísk, ktoré prevádzkuje firma Fraport, vlani využilo 184 miliónov pasažierov. Ich počet tak o 1 % prekročil úroveň predpandemického roku 2019. Štrnásť letísk, ktoré firma prevádzkuje v Grécku, evidovalo rast počtu cestujúcich oproti roku 2019 až o 23 %. Letisko v tureckom meste Antalya zaznamenalo rast počtu pasažierov oproti obdobiu pred pandémiou o 10 % a letisko v Lime o 8 %. Letisko vo Frankfurte však vlani využilo o 10 % cestujúcich menej ako pred pandémiou.

Generálny riaditeľ Fraportu Stefan Schulte očakáva, že jadrový zisk jeho spoločnosti v tomto roku stúpne na 1,5 miliardy eur.
