Jaguar Land Rover chce do roku 2030 znížiť emisie o 46 percent

Nitra 2. apríla (TASR) - Jaguar Land Rover sa zaviazal znížiť do roku 2030 emisie skleníkových plynov vo svojich prevádzkach o 46 percent. Okrem toho zníži priemerné emisie vozidiel vo svojich hodnotových reťazcoch o 54 percent vrátane 60-percentného zníženia počas používania vozidiel. Tieto ciele boli schválené iniciatívou Science Based Targets (SBTi) a potvrdzujú smerovanie spoločnosti k zníženiu emisií zodpovedajúcemu nárastu teplôt o 1,5 stupňa Celzia v súlade s Parížskou dohodou, informovala manažérka pre firemné záležitosti Jaguar Land Rover Slovakia Miroslava Remenárová.



Iniciatíva Science Based Targets bola založená v roku 2015 s cieľom pomôcť spoločnostiam stanoviť si ciele znižovania emisií v súlade s klimatickou vedou a cieľmi Parížskej dohody. Financujú ho IKEA Foundation, Amazon, Bezos Earth Fund, koalícia We Mean Business, Rockefeller Brothers Fund a UPS Foundation. V októbri 2021 SBTi vyvinula a uviedla na trh prvý štandard čistej nuly na svete, ktorý poskytuje rámec a nástroje pre spoločnosti na stanovenie vedecky podložených cieľov a obmedzenie globálneho nárastu teploty nad predindustriálne úrovne na 1,5 stupňa Celzia.