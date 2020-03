Jaguar Land Rover daroval nemocniciam v Nitre ochranné pomôcky

Nitra 30. marca (TASR) – Nitrianska automobilka Jaguar Land Rover darovala zdravotníkom vo Fakultnej nemocnici v Nitre a v Špecializovanej nemocnici sv. Svorada Zobor, ktorá sa zameriava na respiračné ochorenia, balíky s ochrannými zdravotnými pomôckami. Balíky obsahovali respirátory, špeciálne respirátory s plexisklom a viac ako 500 ochranných overalov. Firma si aj týmto spôsobom uctila zdravotníkov pri príležitosti Dňa lekárov, ktorý od roku 1933 pripadá na 30. marca.



Pracovníci automobilky pripravili sumarizáciu dostupných ochranných pomôcok, ktorých je aktuálne v zdravotníctve nedostatok, po komunikácii so zástupcami Špecializovanej nemocnice sv. Svorada. „Našich zamestnancov, ktorí sú aktuálne doma, alebo pracujú z domu, sme zároveň vyzvali, aby pomohli s darovaním krvi, ak im to ich zdravotný stav umožňuje,“ uviedla Miroslava Remenárová, manažérka firemných vzťahov Jaguar Land Rover Slovakia.



Jaguar Land Rover Slovakia obmedzil v rámci proaktívnych opatrení pre zamedzenie šírenia nového koronavírusu výrobu vo svojom nitrianskom závode od 20. marca. Firma zaviedla prácu z domu tam, kde je to možné. V závode aktuálne prebiehajú nevyhnutné dokončovacie práce súvisiace s novým modelom Land Rover Defender a pracujú len tí zamestnanci, ktorí vykonávajú nevyhnutné prevádzkové činnosti. „Všetci pracujúci v závode dostávajú dve ochranné rúška na každý deň, pri vstupe je už od minulého týždňa zabezpečené meranie telesnej teploty a v celom areáli sú zabezpečené dôkladné hygienické opatrenia, vrátane silnej osvetovej kampane,“ potvrdila Remenárová.