Jaguar Land Rover o budúcom rozšírení závodu v Nitre ešte nerozhodol

Nitra 31. júla (TASR) – Minister životného prostredia SR Ján Budaj (OĽANO) zamietol rozklad občianskeho združenia Združenie domových samospráv a rozklad Romana Cerulíka proti rozhodnutiu Ministerstva životného prostredia SR v prípade rozšírenia výroby Jaguar Land Rover v Nitre a dobudovania prevádzky Powertrain. Urobil tak na návrh Osobitnej komisie ministra životného prostredia SR pre konanie vo veciach rozkladov vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie.



Ministerstvo životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, v zisťovacom konaní rozhodol, že zmena navrhovanej činnosti s názvom Rozšírenie Material Planning and Logistics a dobudovanie Powertrain, ktorú predložila spoločnosť Jaguar Land Rover Slovakia, s. r. o., sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Minister zamietnutím rozkladu rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR zo dňa 20. februára 2019 potvrdil.



Spoločnosť Jaguar Land Rover predložila zámer Rozšírenie Material Planning and Logistics a dobudovanie Powertrain na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA) v roku 2017. Predmetom zámeru je rozšírenie logistického priestoru súvisiaceho s dodávkou komponentov pre budúce vozidlá spojené s touto činnosťou. V rámci tejto zmeny činnosti zvažuje navrhovateľ aj realizáciu projektu na montáž batériových modulov a veľkých batérií. Účelom navrhovanej prevádzky Powertrain je montáž prefabrikovaných batériových článkov do modulov, ktoré budú následne nainštalované do jednej veľkej batériovej jednotky vhodnej na montáž do 150.000 vozidiel ročne.



Podľa vyjadrenie manažérky spoločnosti pre firemné vzťahy Miroslavy Remenárovej Jaguar Land Rover v čase rozhodnutia umiestniť investíciu na Slovensko a vybudovať nový závod v Nitre potvrdil, že zrealizuje ďalšiu štúdiu uskutočniteľnosti, ktorá bude riešiť možnosť pre prípadné budúce rozšírenie závodu v Nitre. "V tejto súvislosti bola vypracovaná a v roku 2017 podaná EIA, ktorá súvisí s týmto naším deklarovaným zámerom. Akákoľvek nová investícia podlieha dôkladnému podnikateľskému posúdeniu a mnohým nadväzným analýzam a v tejto oblasti naša spoločnosť zatiaľ neprijala žiadne konečné rozhodnutie,“ potvrdila Remenárová.