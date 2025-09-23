< sekcia Ekonomika
Jaguar Land Rover opäť posunul termín obnovenia výroby
Podľa najnovších informácií vedenie spoločnosti potvrdilo, že výroba zostane pozastavená minimálne do 1. októbra.
Autor TASR
Odstavenie výroby Jaguar Land Rover potrvá minimálne do 1. októbra
Automobilka Jaguar Land Rover (JLR) v utorok oznámila, že odstávka jej výrobných liniek po kybernetickom útoku v auguste potrvá minimálne do 1. októbra. TASR o tom informuje na základe správ AP a Reuters.
Najväčšia britská automobilka predlžuje zatvorenie svojich tovární po kybernetickom útoku, ktorý paralyzoval jej prevádzku. To spôsobuje problémy aj jej dodávateľom.
Výrobca luxusných automobilov, ktorého vlastníkom je indická spoločnosť Tata Motors, v utorok vo vyhlásení uviedol, že pripravuje plány na obnovenie výroby, aj keď predĺžil pozastavenie. „Toto rozhodnutie sme urobili, aby sme objasnili situáciu na nasledujúci týždeň, keďže zostavujeme časový harmonogram postupného reštartu našich prevádzok a pokračujeme vo vyšetrovaní,“ uviedla spoločnosť JLR.
Tri továrne JLR v Británii vyrábajú denne približne 1000 áut. Skupina údajne prichádza o desiatky miliónov libier, pričom mnohí z jej 33.000 zamestnancov musia zostať doma.
Existujú obavy z vplyvu prerušenia výroby v automobilke na britský dodávateľský reťazec, ktorý zahŕňa veľa menších firiem a podporuje 104.000 pracovných miest v celej krajine.
Odborový zväz Unite varoval pred stratou pracovných miest a uviedol, že vzhľadom na dlhodobé prerušenie prevádzky bude potrebná vládna podpora. Britská vláda minulý týždeň oznámila, že úzko spolupracuje so spoločnosťou JLR, aby pochopila dôsledky pre jej dodávateľský reťazec.
Spoločnosť zverejnila len obmedzené informácie o povahe útoku a uviedla, že prípad vyšetruje a spolupracuje s orgánmi činnými v trestnom konaní a Národným centrom pre kybernetickú bezpečnosť britskej vlády. Minister obchodu Peter Kyle a minister priemyslu Chris McDonald v utorok navštívia spoločnosť Jaguar Land Rover a budú sa rozprávať aj s firmami v dodávateľskom reťazci.
Manažérka komunikácie závodu v Nitre Katarína Chlebová 16. septembra skonštatovala, že automobilka nepretržite pracuje na obnovení svojich globálnych aplikácií kontrolovaným a bezpečným spôsobom. Predĺženie prerušenia výroby zdôvodnila pokračujúcou forenznou analýzou incidentu. „Zároveň zvažujeme jednotlivé fázy kontrolovaného opätovného spustenia prevádzok, čo si vyžiada určitý čas,“ povedala.
Výrobu automobilky Jaguar Land Rover narušil rozsiahly kybernetický útok koncom augusta. Firma musela vypnúť svoje systémy, aby minimalizovala rozsah škôd.
