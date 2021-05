Jaguar Land Rover preruší na deväť dní výrobu v nitrianskom závode

Nitra 23. mája (TASR) – Automobilka Jaguar Land Rover preruší na deväť dní výrobu vo svojom závode v Nitre. Dôvodom je nepriaznivá situácia s nedostatkom polovodičových súčiastok. Odstávka výroby by sa mala začať 27. mája a potrvá do 4. júna, potvrdila manažérka Jaguar Land Rover Slovakia pre firemné vzťahy Miroslava Remenárová.



„Rovnako ako ostatní výrobcovia automobilov, aj náš závod v súčasnosti zažíva narušenie dodávateľského reťazca v dôsledku pandémie COVID-19, vrátane globálnej dostupnosti polovodičov, čo má vplyv na naše výrobné plány a schopnosť uspokojiť dopyt po niektorých našich vozidlách,“ povedala Remenárová.



Nitrianska automobilka v dôsledku aktuálnej situácie upravila výrobné plány pre určité modely. „Znamená to, že v našom výrobnom závode v Nitre budeme pracovať v obmedzenej prevádzke, počas ktorej príde k deväťdňovému prerušeniu výroby. Situáciu neustále pozorne sledujeme a dúfame, že sa náš závod čo najskôr vráti k plnej prevádzke. Úzko spolupracujeme s dotknutými dodávateľmi pri riešení vzniknutej situácie a minimalizácii dopadu na objednávky zákazníkov tak, aby sme mohli výrobu čo najskôr obnoviť,“ zhodnotila aktuálny stav Remenárová.