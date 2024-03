Spoločnosť v Nitre pripravuje výstavbu novej haly na výrobu batérií

Nitra 8. marca (TASR) - Spoločnosť Jaguar Land Rover Slovakia plánuje vybudovať v Nitre novú výrobnú halu na výrobu batériových jednotiek a rozšíriť halu montáže a finalizácie. Súčasťou projektu je aj vybudovanie spevnenej plochy, na ktorej bude inštalovaný mobilný stan, uviedla spoločnosť v dokumente predloženom na posúdenie vplyvov na životné prostredie.



Pre prevádzku montáže batérií (Powertrain) vydalo Ministerstvo životného prostredia SR vo februári 2019 rozhodnutie zo zisťovacieho konania. Investor uvažoval so zastavanou plochou 48.000 metrov štvorcových. Aktuálne predložený zámer počíta s rovnakou technológiou výroby batérií, avšak s menšou zastavanou plochou. Výrobným programom prevádzky bude montáž batériových modulov a veľkých batérií.



Účelom navrhovanej prevádzky je montáž prefabrikovaných batériových článkov do modulov, ktoré budú následne nainštalované do vozidiel. Kapacita výroby bude 150.000 batérií ročne. V objekte sa bude nachádzať aj linka na povrchovú úpravu kovov, kde sa budú povrchovo upravovať rámy pre batérie.



Súčasťou oznámenej investície bude aj dobudovanie prístavby montážnej haly. Montážna dielňa podvozkov (Chassis) vznikne rozšírením existujúceho objektu T&F (Trim and Final). Na skladovanie materiálu pre výrobu a hotových výrobkov bude slúžiť mobilný stan.



V nových prevádzkach budú zamestnanci pracovať v troch zmenách. Predpokladaný počet zamestnancov v prevádzke montáže batérií je 139 osôb na jednej zmene, v prevádzke montážnej dielne podvozkov 115 osôb na zmene a v sklade 10 pracovníkov na zmene.



Výrobný areál závodu Jaguar Land Rover Slovakia je umiestnený v priemyselnom parku Nitra - Sever. Maximálna ročná výrobná kapacita predstavuje 150.000 vozidiel. V závode pracuje zhruba 4900 interných zamestnancov a 200 zamestnancov dodávateľov.