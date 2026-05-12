Jaguar Land Rover pripravuje výstavbu nových objektov vo svojom areáli
Projekt zahŕňa výstavbu štyroch stavebných objektov.
Autor TASR
Nitra 12. mája (TASR) - Automobilka Jaguar Land Rover Slovakia pripravuje rozšírenie technologickej infraštruktúry a logistiky batérií vo svojom areáli v strategickom priemyselnom parku Nitra-Sever. Projekt zahŕňa výstavbu štyroch stavebných objektov, ktoré budú tvoriť integrovanú súčasť existujúceho výrobného komplexu automobilky a sú súčasťou dobudovania jeho výrobných kapacít. Vyplýva to z oznámenia o zmene, predloženej na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).
Nové stavebné objekty budú pozostávať z haly výbavy a finalizácie (kancelárie), skladu batérií, zákazkovej úpravy áut a budovy testovania.
V existujúcej výrobnej hale, určenej na výbavu a finalizáciu, sa nachádza vstavba administratívnych priestorov pre 65 ľudí, ktorú je potrebné uvoľniť pre potreby technologických procesov. Pre účely premiestnenia administratívnych zamestnancov sa vybuduje nová administratívna prístavba k existujúcej výrobnej hale. Prístavba poskytne pracovné miesta pre 90 zamestnancov administratívy.
Predmetom navrhovanej zmeny je aj výstavba novej skladovej haly pre batérie určené do elektromobilov vrátane dopravníka slúžiaceho na prepravu batérií zo skladu do haly, kde sa batérie budú inštalovať priamo do vozidiel. Zmenou navrhovanej činnosti sa neplánuje prekročiť súčasná výrobná kapacita 150.000 vozidiel ročne.
Celkový počet batérií sa bude každoročne meniť v súlade s objemom výroby. Počet batérií v sklade bude 161. Celkové kapacity maximálneho skladovania v navrhovanom objekte nebudú prekročené, potvrdila spoločnosť. Od roku 2030 sa predpokladá skladovanie batérií nielen pre hybridné vozidlá, ale aj pre elektrické autá.
Plocha určená pre objekt zákazkovej úpravy áut predstavuje v súčasnosti plochu bývalého staveniska. Plocha určená pre budovu testovania je v súčasnosti zatrávnená zelená plocha v rámci areálu automobilky.
