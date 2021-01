Jaguar Land Rover už testuje, je pripravený na 5500 odberov

Nitra 7. januára (TASR) – Automobilka Jaguar Land Rover vo štvrtok ráno začala s hromadným testovaním svojich zamestnancov a dodávateľov antigénovými testami. V závode sa celkovo nachádza päť odberných miest, ktoré sú umiestené v jednotlivých prevádzkach.



Testovanie potrvá do piatka. Jednotlivé odberné miesta budú fungovať až do večerných hodín, posledné ukončí svoju prevádzku o 22. hodine. „Testovanie od rána prebiehalo plynulo, podľa časového plánu, ktorý zabezpečuje, aby sa pracovníci z každej prevádzky mohli dať otestovať. Kapacitne sme pripravení pokryť 5500 odberov. Testy vykonávajú oprávnení pracovníci zdravotnej služby Falck,“ uviedla manažérka pre firemné záležitosti Jaguar Land Rover Slovakia Miroslava Remenárová.



Ako pripomenula, prvé kolo testovania prebehlo v závode už 28. decembra. Automobilka okrem toho poskytovala možnosť individuálneho testovania aj počas uplynulých mesiacov. V závode už od jari minulého roku platia prísne opatrenia na prevenciu šírenia pandémie, v rámci ktorých platí aj práca z domu pre tie pozície, kde je to možné.



Vedenie podniku je v týchto dňoch v kontakte s asistentom predsedu vlády SR, primátorom Nitry, orgánmi na ochranu zdravia i s ozbrojenými zložkami. „Všetci vynakladáme spoločné úsilie, aby aktuálne opatrenia prispeli k ochrane zdravia obyvateľov. Vnímame ako veľký prínos pre Nitriansky okres, že vláda podporila takýto koordinovaný prístup a umožnila nám ako najväčšiemu zamestnávateľovi v Nitre začať s testovaním už dnes,“ dodala Remenárová.