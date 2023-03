Jaguar Land Rover vytvorí v nitrianskom závode 300 nových miest

Nitra 13. marca (TASR) - Jaguar Land Rover Slovakia vytvorí vo svojom nitrianskom závode 300 nových pracovných miest. Posilnením výrobných kapacít automobilky vzniknú ďalšie desiatky pracovných miest u jej dodávateľov, informoval Igor Franček, riaditeľ ľudských zdrojov Jaguar Land Rover Slovakia.



Vytvorenie nových pracovných miest súvisí so zavedením nových víkendových zmien na prevádzkach Karosáreň a Lakovňa. Cieľom opatrenia je zabezpečiť stabilitu výroby pri stále sa zvyšujúcom záujme zákazníkov o vozidlá vyrábané v nitrianskom závode tak, aby zároveň zostala zachovaná rovnováha medzi pracovným a rodinným životom ich zamestnancov, skonštatoval Franček. Nové zmeny by mali začať pracovať v máji tohto roka.



Pripravované nové víkendové zmeny budú pracovať len na prevádzkach Karosáreň a Lakovňa počas soboty a nedele. Dĺžka zmeny bude 10 hodín vrátane prestávok. Automobilka zabezpečí pre zamestnancov pracujúcich v týchto zmenách bezplatnú autobusovú dopravu rovnako ako po iné dni. Mzda, počet dní dovolenky, ako aj niektoré z benefitov budú prispôsobené kratšiemu pracovnému času.



Na víkendové zmeny sa budú môcť prihlásiť aj zamestnanci pracujúci v štandardnom trojzmennom režime prostredníctvom dobrovoľnej práce nadčas, v rozsahu ako to umožňuje zákonník práce. V prípade záujmu môže zamestnanec prejsť z trojzmennej práce na režim víkendovej zmeny formou dodatku k zmluve. Kombinácia práce v štandardnej trojzmennej prevádzke (pondelok až piatok) a následne vo víkendovej zmene (sobota a nedeľa) však nie je možná. "Táto forma pracovného času môže byť vhodnou alternatívou pre ľudí, pre ktorých je práca na plný úväzok cez týždeň nevyhovujúca, ako napríklad ľudia opatrujúci člena rodiny, matky s menšími deťmi či študenti," povedal Franček.