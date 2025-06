Jaguar Land Rover vzhľadom na americké clá znížil prognózu

Londýn 16. júna (TASR) - Britský výrobca luxusných automobilov Jaguar Land Rover (JLR) v pondelok znížil svoju prognózu ziskovej marže pred úrokmi a zdanením (EBIT) v súčasnom finančnom roku na 5 % až 7 % z predchádzajúcich 10 %. Spoločnosť svoje rozhodnutie odôvodnila vysokou mierou neistoty v globálnom automobilovom priemysle v dôsledku colnej politiky USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Za predchádzajúci finančný rok, ktorý sa skončil 31. marca, spoločnosť JLR vykázala maržu EBIT na úrovni 8,5 %. Viac ako štvrtina tržieb automobilky pochádza z USA. Dodávky do tejto krajiny spoločnosť dočasne pozastavila po tom, ako prezident Donald Trump uvalil clo vo výške 25 % na všetky vozidlá zahraničnej výroby predávané na druhom najväčšom automobilovom trhu na svete.



Washington a Londýn v máji podpísali dohodu, ktorá umožňuje Spojenému kráľovstvu vyvážať do USA 100.000 automobilov ročne so zníženou 10-percentnou colnou sadzbou. Zatiaľ čo modelový rad SUV Range Rover spoločnosť JLR vyrába v Spojenom kráľovstve, model Defender sa vyrába na Slovensku, ktoré ako člen Európskej únie zatiaľ nemá obchodnú dohodu s Trumpovou administratívou.



Indická skupina Tata Motors, materská spoločnosť JLR, patrí medzi automobilky, ktoré sú najviac ohrozené americkými clami, keďže v krajine na rozdiel od väčšiny svojich konkurentov nemá výrobné závody.