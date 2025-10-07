< sekcia Ekonomika
Jaguar spustí v stredu jednozmennú prevádzku v nitrianskom závode
Autor TASR
Nitra 7. októbra (TASR) - Automobilka Jaguar Land Rover (JLR) v Nitre začína s obnovou výroby. Od stredy 8. októbra spustí jednozmennú prevádzku. Od začiatku budúceho týždňa sa očakáva postupný nábeh na plnú kapacitu výroby. Informovala o tom ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD).
Výrobu automobilky JLR narušil rozsiahly kybernetický útok 31. augusta. Firma musela vypnúť svoje systémy, aby minimalizovala rozsah škôd.