Jaguar v Británii zruší 500 manažérskych pozícií

Londýn 17. júla (TASR) - Výrobca luxusných automobilov Jaguar Land Rover (JLR) ruší v Spojenom kráľovstve až 500 pracovných miest v manažmente. Znižovanie počtu pracovných miest sa dotkne približne 1,5 % zamestnancov v krajine, ktorí odídu v rámci programu dobrovoľného prepúšťania, oznámila spoločnosť vo štvrtok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Spoločnosť, ktorú vlastní indický koncern Tata Motors, minulý týždeň oznámila, že celosvetový predaj jej vozidiel sa za tri mesiace roka do konca júna medziročne prepadol o 15,1 %. Automobilka uviedla, že k výraznému poklesu prispelo pozastavenie vývozu do USA v apríli po tom, ako administratíva prezidenta Donalda Trumpa oznámila, že zavedie dodatočné clo vo výške 25 % na dovoz automobilov do USA v snahe podporiť domácu výrobu.



Washington a Londýn sa následne dohodli, že prvých 100.000 automobilov vyrobených v Británii, ktoré sa každoročne dovezú do USA, bude podliehať zvýhodnenému clu vo výške 10 %. Na autá dovezené nad túto hranicu sa bude vzťahovať clo vo výške 27,5 %. Spoločnosť JLR vývoz do USA obnovila začiatkom mája.