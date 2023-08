Jaguar vytvára systém na skladovanie energie z použitých autobatérií

Bratislava 23. augusta (TASR) - Spoločnosť Jaguar Land Rover (JLR) sa spojila so spoločnosťou Wykes Engineering s cieľom vývoja jedného z najväčších systémov na skladovanie energie v Spojenom kráľovstve. Projekt využije na uskladnenie solárnej a veternej energie vyradené batérie z elektromobilov Jaguar I-PACE, informoval JLR v stredu.



Jedno úložisko BESS (batériový systém skladovania energie) Wykes Engineering podľa JLR využíva 30 použitých batérií z modelu I-PACE a pri plnej kapacite dokáže uskladniť až 2,5 megawatthodiny (MWh) energie. "Cieľom spoločnosti JLR do konca roka 2023 je dodať dostatok batérií na uskladnenie celkovo 7,5 MWh energie - dosť na pokrytie spotreby 750 domácností na jeden deň," dodala spoločnosť.



Každé úložisko BESS podľa JLR dokáže v čase odbernej špičky dodávať energiu priamo do národnej siete, ako aj vypnúť dodávanie do siete počas hodín mimo špičky, aby bola následne k dispozícii na budúce použitie. "Akumulátorové skladovacie systémy, ako je tento, tvoria rozhodujúci príspevok pre dekarbonizáciu siete, pretože sa dokážu vyrovnať s rýchlymi nárastmi špičiek dopytu a maximalizovať zachytávanie slnečnej a veternej energie počas vhodných slnečných alebo veterných podmienok na neskoršie použitie v prípade potreby," dodala JLR.



Partnerstvo podľa JLR predstavuje dôležitý krok v tom, ako spoločnosť prijíma princípy obehového hospodárstva. Tieto princípy podľa spoločnosti tvoria súčasť obchodnej stratégie na dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2039.



JLR uviedla, že batérie pre jej modely vznikajú podľa najvyšších štandardov, a preto ich pri poklese využiteľnej kapacity v elektromobile pod 70 či 80 percent možno nasadiť v zariadeniach s nízkymi nárokmi na výkyvy v spotrebe energie.



"Použitie 70 až 80 % zostatkovej kapacity v batériách elektromobilov pred ich recykláciou demonštruje úplné prijatie princípov obehového hospodárstva. V spolupráci s poprednými partnermi v odvetví vyvíjame kompletný ekosystém elektromobilov, od batérií až po nabíjanie, čím podporujeme našu transformáciu na spoločnosť s nulovou uhlíkovou stopou," uzavrel výkonný riaditeľ pre stratégiu a udržateľnosť JLR François Dossa.