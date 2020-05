Jahnátek: Zaradenie na zoznam neplatičov hrozí veľa výrobcom energií

Bratislava 19. mája (TASR) – Predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Ľubomír Jahnátek v utorok odmietol obvinenie z neprimeraného prístupu úradu k dodávateľom elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov (OZE). ÚRSO v marci zverejnil zoznam viac ako 100 firiem, ktoré stratili pre omeškanie platby poistného do Sociálnej poisťovne nárok na štátnu podporu výroby energie doplatkom. Podľa Jahnátka eviduje ÚRSO už desiatky ďalších firiem, ktoré by mali do zoznamu pribudnúť pre neplatenie daní.



"Zatiaľ máme z finančného riaditeľstva ďalších 30 subjektov," spresnil Jahnátek. Úrad však podľa neho čaká dodanie na oficiálnych informácií cez internetový portál Slovensko.sk. Jahnátek upozornil, že ÚRSO zoznam neplatičov, ktorí stratili nárok na štátnu podporu výroby energie, nevytvára. "My ten zoznam netvoríme, my ho len preberáme," povedal.



Predseda ÚRSO v utorok vysvetľoval zastavenie dotácie pre výrobcov OZE Výboru Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti. Vinu za súčasný stav podľa neho nesie legislatíva a nezodpovednosť firiem.



Po skončení zasadnutia sa Jahnátka zastal člen hospodárskeho výboru Maroš Kondrót (Smer-SD). Ten upozornil, že príspevok od štátu poberá 2700 firiem a vyradených bolo približne sto. "Nesprávali sa korektne a podľa princípov, ktoré boli dané voči štátu, sú vedené ako dlžníci," povedal. "Netreba z toho robiť tragédiu. Keď si nikto nebude plniť povinnosti voči štátu, nemôže ani čakať, že štát bude hojne dotovať jeho produkciu," dodal Kondrót. Predseda výboru Peter Kremský (OĽaNO) však upozornil, že firmy si dávno svoje záväzky uhradili.



Výbor bude podľa Kremského iniciovať novelizáciu zákona tak, aby títo výrobcovia energií mali zastavenú dotáciu iba v čase, keď sú dlžníkmi. Novelu by malo pripraviť ministerstvo hospodárstva a mohla by byť zaradená na júlové rokovanie parlamentu. Akým spôsobom by sa mal zákon zmeniť a či pôjde napríklad o generálne odpustenie sankcií, však Kremský nešpecifikoval.



Podľa Jahnátka by sa mala po zmene zákona platba firmám, ktoré neplatili správne a včas sociálne a zdravotné poistenie, obnoviť. "Ja som ich len na záver upozornil, že môžu to urobiť, len môže vzniknúť precedens, lebo zákon o štátnej podpore a takisto o čerpaní eurofondov hovorí tiež o tom, že tam nesmie byť žiadna podlžnosť voči štátnym inštitúciám," zdôraznil Jahnátek. Novela sa podľa šéfa ÚRSO bude musieť automaticky rozšíriť aj na eurofondy, ale aj na štátne dotácie. "Je to oveľa vážnejší problém. Uvidíme, kto sa toho zhostí. Ministerstvo, poslanci alebo či sa toho vôbec niekto zhostí," dodal Jahnátek.