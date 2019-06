Jahody sú v Nemecku tento rok drahšie než vlani

Vo viacerých oblastiach došlo k udalostiam, ktoré ovplyvnili veľkosť a kvalitu úrody, čo sa odrazilo najmä na vzhľade jahôd.

Bonn/Berlín 23. júna (TASR) - Sezóna jahôd je v plnom prúde a v Nemecku majú spotrebitelia bohatú ponuku, i keď za vyššie ceny než vlani. Minulý týždeň stál kilogram jahôd v priemere 4,38 eura, čo je o 5 % viac než pred rokom.



Podľa Michaela Kocha, predstaviteľa Informačnej spoločnosti pre poľnohospodársky trh, minulý rok sa pekné počasie v krátkych odstupoch postaralo o množstvo tovaru na trhu za zodpovedajúco nízke ceny. V tomto roku je situácia iná, ponuka nie je taká veľká a z pohľadu pestovateľov je úroda lepšie rozdelená.



Vo viacerých oblastiach došlo k udalostiam, ktoré ovplyvnili veľkosť a kvalitu úrody, čo sa odrazilo najmä na vzhľade jahôd. To súčasne znamená väčšie náklady na triedenie a ponuka ovocia najvyššej kvality sa znížila.



Podľa Spolkového združenia pestovateľov ovocia a zeleniny najväčší význam pri predaji majú predovšetkým menšie obchody, počet pestovateľov, ktorí sa spoliehajú na priamy predaj, je nízky. Klesá aj počet ponúk na samozber.



Rozloha plochy vysadenej jahodami v Nemecku vlani oproti roku 2016 klesla z 13.337 hektárov (ha) na 12.494 ha. Naproti tomu sa chránené plochy, napríklad vo fóliovníkoch, v rovnakom období rozšírili z 963 na 1504 ha.



Z hľadiska osiatej plochy je Dolné Sasko s 2866 ha na prvom mieste, druhé je Severné Porýnie-Vestfálsko s 2416 ha a tretie Bádensko-Württembersko s 2136 ha. Podľa veľkosti chránených plôch vedie Severné Porýnie-Vestfálsko so 473 ha, nasledujú Bádensko-Württembersko s 347 ha a Hessensko so 163 ha.



Nemecko je odkázané na dovoz jahôd zo zahraničia. Kým v roku 2018 sa v krajine spotrebovalo 232.500 ton, vypestovalo sa len zhruba 141.500 ton. Potravinová samostatnosť v prípade jahôd tak dosahuje približne 61 %. Na hlavu sa spotrebovalo v priemere 2,8 kilogramu.