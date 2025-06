Jakab: Koalícia si hľadá výhovorky, aby nemusela meniť transakčnú daň

Bratislava 10. júna (TASR) - Daň z finančných transakcií je prostriedkom na „zdieranie“ ľudí, aby vláda nemusela šetriť na sebe a aj snaha koaličnej SNS o jej čiastočné zrušenie je neúprimná. Konštatovali to v utorok poslanci opozičného hnutia Slovensko v reakcii na to, že sa o zmenách v transakčnej dani nerokovalo na mimoriadnej schôdzi Národnej rady (NR) SR, ktorú iniciovala opozícia.



Transakčnú daň schválili minulý rok všetci poslanci vládnej koalície, vrátane zákonodarcov klubu SNS, ktorí ju chcú teraz čiastočne zrušiť, pripomenul člen finančného výboru parlamentu Július Jakab (hnutie Slovensko).



„Koalícia si našla novú fintu, ako ďalšie mesiace zdierať živnostníkov a malých podnikateľov,“ uviedol po neúspešnej mimoriadnej schôdzi Jakab s tým, že koalícia si hľadá nové výhovorky, aby mohla ľudí naďalej okrádať. „Transakčná daň je kvôli tomu, aby vláda mohla občanov zdierať namiesto toho, aby šetrila sama na sebe,“ doplnil.



Líder hnutia Igor Matovič zase poukázal na to, že súčasná vláda Roberta Fica (Smer-SD) nemá žiadne krízy a hospodári s deficitom 7 miliárd eur ročne. Vláda, ktorej súčasťou bolo hnutie Slovensko, pritom podľa neho tvorila v bezprecedentných krízach deficit v priemere 4 miliardy eur ročne.



„Rozdiel v hospodárení medzi našou a Ficovou vládou pochopí aj žiak základnej školy. Oni tvoria deficit takmer dvojnásobný oproti nám a navyše vyberajú od ľudí ďalšie miliardy. Fakty hovoria jasne - Ficova vláda nevie hospodáriť s verejnými financiami, kradne a ľudia na to doplácajú,“ dodal Matovič.



Utorkové mimoriadne rokovanie NR SR iniciovala opozícia. Jej cieľom bolo čo najskôr schváliť zrušenie transakčnej dane pre živnostníkov a malé firmy, ktoré navrhla SNS. Koalícia však už skôr avizovala, že zmeny v transakčnej dani, ktoré už prešli do druhého čítania, plánuje schvaľovať až na ďalšej riadnej schôdzi parlamentu v septembri.