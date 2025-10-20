< sekcia Ekonomika
Jakab: Vláda hospodári najhoršie za 15 rokov, je to cesta k bankrotu
Reagoval tak na aktuálnu jesennú notifikáciu, ktorú v pondelok zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Autor TASR
Bratislava 20. októbra (TASR) - Aktuálne údaje o vývoji deficitu a dlhu potvrdili, že stav verejných financií na Slovensku je ešte horší, ako si všetci predstavovali. Je totiž najhorší za uplynulých 15 rokov a vedie k budúcemu bankrotu Slovenska. Vyhlásil to v pondelok na tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR opozičný poslanec Július Jakab (Hnutie Slovensko - Za ľudí).
Reagoval tak na aktuálnu jesennú notifikáciu, ktorú v pondelok zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Dlh verejnej správy dosiahol na konci roka 2024 úroveň 77,7 miliardy eur, čo predstavuje 59,7 % HDP. Za predchádzajúci rok tak vzrástol o 8,8 miliardy eur. Deficit verejných financií dosiahol 7,2 miliardy eur alebo 5,5 % HDP, čo bolo o 0,6 miliardy viac ako v roku 2023.
„Súčasná vláda hospodári s verejnými prostriedkami, s financiami od všetkých obyvateľov Slovenska najhoršie za posledných 15 rokov. Takéto zlé hospodárenie nebolo, čo si ľudia pamätajú. Naposledy takýto deficit a takéto zadlžovanie bolo v roku 2010, čiže potom, ako Smer odovzdal vládu novej pravicovej vláde v čase, kedy bola kríza v rokoch 2008 a 2009 a doznievala,“ vyhlásil Jakab.
V tejto súvislosti upozornil, že súčasná vláda Roberta Fica (Smer-SD) zadlžuje Slovensko rekordným tempom. „Ak to prepočítame na miliardy eur, Ficova vláda zadlžuje Slovensko tempom 7 miliárd eur ročne, čo je takmer dvojnásobné zadlžovanie oproti krízovým rokom,“ zhodnotil. Hospodárenie predchádzajúcich vlád počas rokov 2020 až 2022, keď sa krajina vyrovnávala s pandémiou, energetickou a utečeneckou krízou, bolo podľa neho výrazne zodpovednejšie.
Avizoval, že v nasledujúcich týždňoch sa očakáva zverejnenie nových hodnotení ratingových agentúr, ktoré budú podľa Jakaba pre Slovensko nepriaznivé. „Zvýšia sa úrokové sadzby, dlh sa bude ďalej zvyšovať a napokon na to doplatia obyvatelia Slovenska,“ dodal opozičný poslanec.
