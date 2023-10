Jakubík: Ak sa R3 postaví na Levice, kamióny budú jazdiť ako doteraz

Dobrá Niva 31. októbra (TASR) - Obce a mestá Zvolenského a Krupinského okresu chcú aj napriek výsledkom najnovšej štúdie ministerstva dopravy bojovať o to, aby sa R3 budovala v pôvodnom a prirodzenom koridore Šahy - Zvolen. Štúdia ukázala, že väčší potenciál než súčasne nakreslená trasa Zvolen - Šahy v koridore plánovanej R3 má prepojenie po trase Šahy - Levice a Žiar nad Hronom.



"Informáciu zo štúdie sme neprijali pozitívne. Opäť chcú tento región s dôležitou komunikáciou, ktorá by tu žijúcich obyvateľov značne odbremenila od intenzívnej dopravy, obísť," povedal TASR starosta Dobrej Nivy Milan Jakubík.



Podľa neho trasa, ktorá vzišla zo štúdie ako najvýhodnejšia, teda od Šiah smerom na Levice a potom na R1 v smere na Banskú Bystricu, obchádza prirodzený koridor Šahy - Zvolen, ktorý je historicky zabehnutý a oveľa kratší. "Podľa mňa vodiči by aj v prípade realizácie novej navrhovanej trasy tento koridor nevyužívali a jazdili by opäť len po našich cestách a nás by to neodbremenilo od tranzitnej dopravy," pripomenul.



Podľa neho sa obce a mestá, ktoré pred niekoľkými rokmi bojovali za R3 v smere Šahy - Zvolen, zrejme opäť spoja a budú žiadať prehodnotenie súčasných zámerov a opätovné zaradenie pôvodnej trasy ako prioritnej.



Ak by však nakoniec nedošlo k realizácii R3, tak ako je doteraz plánovaná, podľa Jakubíka samosprávy budú žiadať výstavbu obchvatov obcí minimálne v polovičnom profile rýchlostnej komunikácie.