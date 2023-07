Jakubkovič: Ukončením nútenej správy sa otvoria možnosti financovania

Bratislava 8. júla (TASR) - Ukončením nútenej správy sa síce rozpočet bratislavského Devína nenavýši, mestskej časti sa však podstatne otvoria možnosti externého financovania či využívania financií z poplatku za rozvoj. Pre TASR to uviedla starostka Devína Jana Jakubkovič v reakcii na novelu zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Samosprávam, ktoré nebudú vedieť splatiť zo svojich príjmov dlh veriteľom, dáva možnosť konsolidácie pohľadávok a po 20 rokoch od schválenia plánu konsolidácie vynulovanie dlhov.



"Máme mnoho investičných príležitostí, ktoré boli zanedbané. Či už sú to objekty, ktoré máme v správe, alebo budovanie ciest či chodníkov, obnova domu kultúry a podobne," priblížila Jakubkovič. Ako príklad uviedla rozpracovaný projekt pre denný stacionár pre seniorov, ktorým sa samospráva plánuje uchádzať o financovanie cez plán obnovy.



Pripomenula, že v rámci nútenej správy, v ktorej sa mestská časť nachádza 18 rokov, nie je okrem sanácie havarijných stavov možné robiť skoro nič. Mestská časť tak bude môcť napríklad aj efektívnejšie nakladať s majetkom. "Zoberte si situáciu, že sme povinní robiť letnú a zimnú údržbu, avšak majetok môžeme vlastniť len do 1700 eur. Údržbu ale vykonávať musíme," podotkla Jakubkovič. V každej oblasti pôsobenia preto bude musieť mestská časť posúdiť jednotlivé procesy, a to najmä s ohľadom na schválený konsolidačný plán.



Príprava nového konsolidačného plánu bude mestskú časť čakať potom, ako novelu podpíše prezidentka SR Zuzana Čaputová a následne zákon nadobudne účinnosť 1. augusta. Základné noty jeho vypracovania poskytuje práve spomínaná novela. "Verím, že sa nám ho, s ohľadom na náš ročný rozpočet, podarí pripraviť čo najefektívnejšie tak, aby sme v čo najväčšej miere vyplatili svoje dlhy pri zachovaní základných funkcií obce," poznamenala Jakubkovič.



Po schválení konsolidačného plánu vystúpi samospráva z nútenej správy a vojde do tzv. konsolidácie pohľadávok. Skutočnosť, že už sa na mestskú časť nebudú vzťahovať prísne reštrikcie nútenej správy, jej pomôže efektívnejšie plniť si svoje povinnosti. Napríklad bude vedieť čerpať dotácie. Týka sa to aj dotácií na tzv. obedy zadarmo, ktoré Devínčania v súčasnosti čerpať nevedia.



Konsolidácia pohľadávok je obmedzená na obdobie 20 rokov, pričom sa do tejto doby započítava aj obdobie nútenej správy. Devín tak bude v konsolidácii približne rok a pol. "Pre nás sa vystúpením z nútenej správy mení v zásade všetko. Najmä budeme vedieť konečne riadne plniť naše originálne právomoci," povedala Jakubkovič. Samospráva však bude môcť poskytovať aj širšie sociálne či kultúrne služby, dôležitá je tiež možnosť investovania.



"Konečne budeme vedieť obec zveľaďovať a opravovať tak, ako je to hodné hlavného mesta SR, čo sa tu dlhých 18 rokov nedialo," dodala Jakubkovič.



Devín je pre dlhy od roku 2005 v nútenej správe. Zadlžovanie Devína sa začalo v roku 1996, keď sa vytvorila skupina, ktorá chcela pod hlavičkou mestskej časti vyvíjať realitnú a developerskú činnosť.