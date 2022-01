Jamal pokračuje v reverznom móde, objem prepravovaného plynu vzrástol

Moskva 1. januára (TASR) - Plynovod Jamal, ktorý tradične prepravuje ruský plyn cez Poľsko do západnej Európy, pokračuje v reverznom móde aj v prvý deň nového roka. To znamená, že plyn smeruje zo západu na východ už 12. deň v rade. Poukázali na to údaje nemeckého prevádzkovateľa siete plynovodov Gascade. Výrazne sa však zvýšil objem prepravovaného plynu, v porovnaní s predchádzajúcimi dňami viac než štvornásobne. Navyše najnovšie požiadavky na dodávku plynu cez Jamal smerom do Nemecka naznačujú, že súčasný reverzný režim by sa mohol čoskoro skončiť.



Ako uviedol Gascade, podľa údajov z meracej stanice Mallnow na poľsko-nemeckej hranici prúdil plyn v sobotu ráno cez Jamal z Nemecka do Poľska v hodinovom objeme viac než 5,2 milióna kilowatthodín. V predchádzajúcich dňoch sa plyn prepravoval v hodinovom objeme približne 1,2 milióna kilowatthodín.



Avšak piatkové (31. 12.) požiadavky na dodávky suroviny cez uzol Mallnow smerom do Nemecka na sobotu predstavovali 8,3 milióna kWh/hodina. V sobotu sa pohybovali nad 6 miliónmi kWh/h, informovala agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na údaje Gascade.



Podľa výsledkov aukcie si ruský plynárenský koncern Gazprom ani na sobotu nerezervoval tranzitné kapacity na vývoz plynu cez plynovod Jamal. Ako dodala agentúra Reuters, firma si v aukcii minulý mesiac rezervovala cez Jamal na celý január tranzitné kapacity v objeme 8,3 milióna kWh/h.