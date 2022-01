Jamal pokračuje v reverznom režime 18. deň v rade

Berlín/Moskva 7. januára (TASR) - Plynovod Jamal, ktorý za bežných okolností prepravuje ruský plyn cez Poľsko do západnej Európy, pracuje v reverznom režime aj v piatok. Plyn tak prúdi cez Jamal zo západu na východ už 18. deň v rade. Objem plynu však v porovnaní s predchádzajúcim dňom mierne klesol. Poukázali na to v piatok dopoludnia údaje nemeckého prevádzkovateľa siete plynovodov Gascade.



Ako Gascade informoval, podľa údajov z meracej stanice Mallnow na nemecko-poľskej hranici prúdil plyn z Nemecka do Poľska v piatok v hodinovom objeme 6,7 milióna kilowatthodín. Vo štvrtok 6. januára dosahoval prietok 7,5 milióna kilowatthodín/h.



Plynovod Jamal patrí medzi kľúčové v dodávkach suroviny do Európy. Na bežnom ročnom vývoze ruského plynu do Európy a Turecka sa podieľa zhruba šestinou.



K otočeniu toku plynu v Jamale došlo pred Vianocami, čo sa odrazilo na prudkom raste cien suroviny. Neskôr cena začala klesať, k čomu prispeli aj informácie o zvýšených dodávkach skvapalneného zemného plynu (LNG) do Európy z USA.



Práve problémy v Európe sa veľkou mierou podieľali na rekordnom vývoze LNG zo Spojených štátov za december. Ako uviedla spoločnosť Refinitiv, USA vyviezli v decembri celkovo na 106 plavidlách rekordných 7,15 milióna ton LNG. Prekonali tak doterajší rekord z mája, keď vývoz dosiahol 6,51 milióna ton LNG.