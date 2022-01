Plynovod Jamal pokračuje v reverznom režime 30. deň v rade

Brusel/Moskva 19. januára (TASR) - Plynovod Jamal pokračuje v reverznom režime aj v stredu, už 30. deň v rade, pričom objem prepravovaného plynu sa zvýšil. Informoval o tom nemecký prevádzkovateľ siete plynovodov Gascade.



Ako uviedol Gascade, podľa údajov z meracej stanice Mallnow na poľsko-nemeckej hranici prúdil plyn v stredu z Nemecka do Poľska v hodinovom objeme viac než 10 miliónov kilowatthodín, pričom sa očakáva, že na tejto úrovni by sa mali dodávky udržať do štvrtkového (20. 1.) dopoludnia. V predchádzajúcom dni dosahoval prietok 9,4 milióna a v pondelok a cez víkend zhruba 7 miliónov kWh/h.



Tok plynu v Jamale sa obrátil 21. decembra, čo prispelo k vtedajšiemu prudkému rastu cien komodity V Európe. Neskôr sa ceny plynu znížili a napriek najnovšiemu rastu objemu plynu v Jamale smerujúceho zo západu na východ klesli aj v stredu. Cena referenčného kontraktu na plyn s dodávkou vo februári klesla na amsterdamskej burze o 7,50 eura na 72,50 eura za megawatthodinu. Prispeli k tomu vysoké dodávky skvapalneného zemného plynu (LNG), zlepšenie dodávok plynu z Nórska, ako aj predpoveď priaznivého počasia.