JANAF: Testovanie kapacity ropovodu Adria s MOL sa ešte nezačalo
Minulý piatok skupina MOL uviedla, že po dohode so spoločnosťou JANAF sa 11. marca začne dlhodobá séria kapacitných testov ropovodu Adria, ktorá bude trvať 10 mesiacov v troch alebo štyroch fázach.
Autor TASR
Záhreb 11, marca (TASR) - JANAF ako chorvátsky prevádzkovateľ ropovodu Adria uviedol, že plánované testovanie kapacity ropovodu so skupinou MOL sa v stredu nezačalo podľa plánu, pretože obe strany sa nedohodli na kľúčových prvkoch procesu. Podľa JANAF-u MOL prijal návrh, aby sa testy vykonávali pod dohľadom Európskej komisie a so zapojením nezávislého experta, ale dohoda o detailoch sa ešte nedosiahla. TASR o tom píše podľa agentúry Hina.
JANAF tvrdí, že MOL stále stanovuje ďalšie podmienky a pristupuje k procesu na princípe „ber alebo nechaj tak“. To podľa neho nie je v súlade s partnerstvom očakávaným v ich dlhodobej spolupráci. JANAF ako prevádzkovateľ ropovodu trvá na tom, aby sa hodnotenie kapacity vykonávalo nepretržite počas jedného mesiaca na úseku Sisak-Virje-Csurgów-Százhalombatta s prevádzkou 24 hodín denne, s navrhovaným objemom jeden milión ton ropy a technickými parametrami zodpovedajúcimi bežným prepravným podmienkam.
Spoločnosť JANAF v posledných týždňoch schválila príchod deviatich tankerov prepravujúcich neruskú ropu do terminálu Omišalj, z ktorých štyri už boli vyložené. Zo zvyšných piatich sa tri očakávajú v marci a dva v apríli.
Preprava ropy cez systém JANAF pre skupinu MOL pokračuje v súlade s bežnými obchodnými procesmi a zmluvnými záväzkami, čím sa zabezpečujú stabilné dodávky do Maďarska a Slovenska, uviedla spoločnosť.
