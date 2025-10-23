< sekcia Ekonomika
Janckulík, Krátky a Vašečka žiadajú zvýšiť bezpečnosť na železnici
Cieľom je minimalizovať počet nehôd so smrteľným alebo vážnym následkom a predísť tragédiám spôsobeným zlyhaním ľudského faktora.
Autor TASR
Bratislava 23. októbra (TASR) - Vlakové nešťastie na trati pri Jablonove nad Turňou v okrese Rožňava poukázalo na pretrvávajúci kritický stav zabezpečenia železničnej dopravy na Slovensku a jeho dlhodobé podfinancovanie. Preto poslanci Igor Janckulík z opozičného KDH a nezaradení poslanci Rastislav Krátky a Richard Vašečka spoločne pripravili a predložili na rokovanie Národnej rady (NR) SR uznesenie k zvýšeniu bezpečnosti a prevádzkových štandardov na železniciach. Informoval o tom komunikačný odbor KDH.
Uznesenie, ktoré predložili do parlamentu traja poslanci NR SR, reaguje na súčasný stav bezpečnosti železničnej dopravy a potrebu jeho výrazného zlepšenia v súlade s konceptom „Vízia nula“ a strategickými cieľmi SR do roku 2030. Cieľom je minimalizovať počet nehôd so smrteľným alebo vážnym následkom a predísť tragédiám spôsobeným zlyhaním ľudského faktora.
„Na Slovensku je to, žiaľ, tak, že keď sa stane nejaká tragédia alebo nešťastie, tak týždeň sa o tom hovorí, týždeň sa o tom píše, na miesto udalosti prídu všetci ministri, popozerajú, ale nič sa nedeje. Ako keby sa na to vykašľali. Toto uznesenie je kvôli tomu, aby sme ich trošku prebrali, lebo tieto veci musíme začať riešiť. Nemôžeme to nechať len tak a budeme zase čakať, kedy sa stane ďalšie nešťastie. Ak by sa táto zrážka dvoch vlakov stala v tuneli, tak to je obrovská tragédia. My takýmto tragédiám musíme predchádzať,“ povedal Janckulík.
Len približne 250 kilometrov (km) z 3600 km železničnej siete je podľa Janckulíka vybavených moderným európskym zabezpečovacím systémom ETCS (European Train Control System), čo predstavuje približne sedem percent tratí. Tento systém je funkčný iba na malom množstve tratí, pričom na nich je povolený zmiešaný prevoz vlakov, ktoré systém ETCS nemajú.
„Keď sa pozrieme na štruktúru, či majú naše železnice k pomeru HDP dostatok prostriedkov, ako sa vyvíjali za posledných 15 rokov tieto investície, tak vôbec to nie je najhoršie. Najmenší podiel, pokiaľ sa bavíme o pomere k HDP, mali železnice v roku 2016. Dnes je situácia napriek konsolidácii taká, že tie peniaze tam sú. Iba treba s nimi nakladať efektívnejšie. A treba dať do popredia nielen finančné úspory a efektivitu, ale aj bezpečnosť. A to by mala byť priama reflexia aj parlamentu, aj výboru pre hospodárske záležitosti, ale aj ministerstva dopravy vzhľadom na toto vlakové nešťastie,“ povedal Krátky.
Poslanci preto navrhujú, aby vláda zvážila možnosť využiť finančné nástroje v štruktúre Slovak Investment Holding (SIH) a jeho dcérskych spoločností, vrátane National Development Fund III., potrebné prostriedky na modernizáciu a bezpečnostné zlepšenie slovenských železníc vrátane zavedenia bezpečnostných systémov a obnovy vozového parku.
