Janckulík kritizoval manažovanie rekonštrukcie mosta pri Ružomberku
Autor TASR
Bratislava 15. augusta (TASR) - Pre pretrvávajúce sťažnosti občanov na niekoľkokilometrové kolóny, ktoré spôsobuje pomalá rekonštrukcia malého mosta pri mestskej časti Ružomberka Biely Potok, ktorý sa nachádza na hlavnom cestnom ťahu medzi Banskou Bystricou a Ružomberkom, adresoval podpredseda KDH Igor Janckulík vedeniu Slovenskej správy ciest (SSC), ktorá je objednávateľom tejto rekonštrukcie, otvorený list o prehodnotení spôsobu riadenia dopravy v tomto úseku a o ďalších pripomienkach. TASR o tom informoval komunikačný odbor KDH.
Cesta I/59 je podľa jeho slov mimoriadne frekventovaná a akékoľvek zdržania tu denne komplikujú život tisíckam vodičov. Vedenie SSC má za sebou viacero skúseností s podobnými rekonštrukciami. Avšak, podľa Janckulíka sa ukazuje, že ani tie nestačia na zabezpečenie plynulosti dopravy a efektívneho priebehu prác. Upozornil, že aktuálne nastavenie organizácie dopravy, jednosmerné riadenie pomocou semaforov s pevným časovým intervalom, je nevyhovujúce a v dopravných špičkách spôsobuje obrovské kolóny.
„Z praxe viem, že z jedného smeru často čaká pár áut, zatiaľ čo v opačnom smere sa tiahne niekoľkokilometrová kolóna. Preto žiadam, aby ste urýchlene prehodnotili spôsob riadenia dopravy na tomto úseku, predovšetkým počas dopravných špičiek, a zabezpečili jeho riadenie osobami priamo na mieste, ktoré budú vedieť flexibilne reagovať na aktuálnu dopravnú situáciu,“ uviedol v otvorenom liste Janckulík. Zároveň dodal verejne otázku, prečo sa na tomto dôležitom cestnom ťahu nepracuje sedem dní v týždni v predĺžených zmenách?
Doplnil, že očakáva od generálneho riaditeľa SSC odpovede na otázky a pripomienky, ale najmä návrh opatrení na riešenie tejto situácie. Dúfa, že sa zvýši intenzita prác a že práce na moste budú čo najrýchlejšie dokončené. „Od SSC očakávajú občania profesionálne naplánované rekonštrukcie, ktoré nebudú zbytočne predlžované a nebudú spôsobovať extrémne zdržania,“ dodal v liste.
