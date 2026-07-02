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Jančovič: SR a Poľsko pristupujú k rozvoju železničnej dopravy inak
Kým Poľsko sa sústreďuje na dlhodobú víziu rozvoja siete a rozsiahle investície do infraštruktúry, SR efektívnejšie využíva existujúcu sieť.
Autor TASR
Varšava 2. júla (TASR) - Slovensko a Poľsko pristupujú k rozvoju železničnej dopravy rozdielne. Kým Poľsko sa sústreďuje na dlhodobú víziu rozvoja siete a rozsiahle investície do infraštruktúry, Slovensko má jasnejšiu predstavu o fungovaní železničnej dopravy v najbližších rokoch a efektívnejšie využíva existujúcu sieť. Odborník na železničnú dopravu Peter Jančovič to uviedol v rozhovore s varšavským spravodajcom TASR.
Poľsko v uplynulých dňoch predstavilo víziu železničných spojení do roku 2035, na ktorej sa objavili aj viaceré slovenské mestá. Podľa Jančoviča nejde o konkrétny plán, ale o predstavu budúceho využitia pripravovanej infraštruktúry.
Za hlavnú výhodu poľského prístupu v porovnaní so slovenským Jančovič označil dlhodobé plánovanie. „Je tam širšia predstava o tom, ako má železničná sieť vyzerať o desať rokov a ako ju financovať. Na druhej strane nie je vždy jasné, ako bude doprava vyzerať o rok alebo dva,“ uviedol. Slovensko má podľa neho opačný problém. „Vieme približne, čo bude o rok či dva, ale nevieme celkom presne, čo bude o desať rokov.“
Jančovič odmietol predstavu, že slovenská železnica funguje menej efektívne a za silnú stránku Slovenska označil predvídateľnosť a intenzitu prevádzky napriek viacerým technickým nedostatkom. „Na Slovensku skutočne tých vlakov jazdí viac než v Poľsku. Tie trate slovenské sú využité rozhodne viac,“ povedal.
Za pozitívum považuje aj systém objednávania osobnej dopravy. V Poľsku sa na financovaní regionálnych vlakov podieľajú viaceré subjekty vrátane samospráv, na Slovensku to je najmä štát prostredníctvom ministerstva dopravy. „Rozhodne sa nedá povedať, že by súčasný väčšinový dopravca na Slovensku fungoval neefektívne,“ skonštatoval.
Podľa Jančoviča bude úspech projektu obnovenia vlakov na Slovensko závisieť aj od rekonštrukcie slovenskej infraštruktúry. „Aby sa nestalo, že vlak prejde štátnu hranicu a pôjde štyridsiatkou,“ poznamenal.
Na záver upozornil, že poľská vízia sa sústreďuje najmä na osobnú dopravu a potreby nákladných dopravcov zatiaľ výraznejšie nerieši. Modernizácia poľských prístavov a železníc by pritom podľa neho mohla priniesť výhody aj pre slovenských exportérov, ktorí dnes často využívajú vzdialenejšie nemecké či holandské prístavy.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Poľsko v uplynulých dňoch predstavilo víziu železničných spojení do roku 2035, na ktorej sa objavili aj viaceré slovenské mestá. Podľa Jančoviča nejde o konkrétny plán, ale o predstavu budúceho využitia pripravovanej infraštruktúry.
Za hlavnú výhodu poľského prístupu v porovnaní so slovenským Jančovič označil dlhodobé plánovanie. „Je tam širšia predstava o tom, ako má železničná sieť vyzerať o desať rokov a ako ju financovať. Na druhej strane nie je vždy jasné, ako bude doprava vyzerať o rok alebo dva,“ uviedol. Slovensko má podľa neho opačný problém. „Vieme približne, čo bude o rok či dva, ale nevieme celkom presne, čo bude o desať rokov.“
Jančovič odmietol predstavu, že slovenská železnica funguje menej efektívne a za silnú stránku Slovenska označil predvídateľnosť a intenzitu prevádzky napriek viacerým technickým nedostatkom. „Na Slovensku skutočne tých vlakov jazdí viac než v Poľsku. Tie trate slovenské sú využité rozhodne viac,“ povedal.
Za pozitívum považuje aj systém objednávania osobnej dopravy. V Poľsku sa na financovaní regionálnych vlakov podieľajú viaceré subjekty vrátane samospráv, na Slovensku to je najmä štát prostredníctvom ministerstva dopravy. „Rozhodne sa nedá povedať, že by súčasný väčšinový dopravca na Slovensku fungoval neefektívne,“ skonštatoval.
Podľa Jančoviča bude úspech projektu obnovenia vlakov na Slovensko závisieť aj od rekonštrukcie slovenskej infraštruktúry. „Aby sa nestalo, že vlak prejde štátnu hranicu a pôjde štyridsiatkou,“ poznamenal.
Na záver upozornil, že poľská vízia sa sústreďuje najmä na osobnú dopravu a potreby nákladných dopravcov zatiaľ výraznejšie nerieši. Modernizácia poľských prístavov a železníc by pritom podľa neho mohla priniesť výhody aj pre slovenských exportérov, ktorí dnes často využívajú vzdialenejšie nemecké či holandské prístavy.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)