Jankovičová: Verdikt ÚS o teple posilňuje ochranu vlastníckych práv
Bratislava 8. mája (TASR) - Rozhodnutie Ústavného súdu (ÚS) SR obnovuje zákonnosť v oblasti rozpočítavania tepla v bytových domoch a posilňuje ochranu vlastníckych práv. V reakcii na stredajšie (6. 5.) rozhodnutie ÚS, že časť vyhlášky Ministerstva hospodárstva (MH) SR je v rozpore s ústavou, to uviedla energetická ombudsmanka Monika Jankovičová, ktorá očakáva rýchlu legislatívnu reakciu.
„Rozhodnutie prináša zásadný obrat: vlastníci bytov a nebytových priestorov, ktorí sú odpojení od centrálneho zdroja tepla, už nemajú povinnosť prispievať na teplo, ktoré neodoberajú. Vyhláška ukladajúca povinnosť rozpočítavať náklady na centrálne vykurovanie aj na odpojené bytové jednotky prekročila zákonný rámec a zasiahla do vlastníckych práv,“ priblížila Jankovičová, ktorá na nesúlad vyhlášky so zákonom o tepelnej energetike a s Ústavou SR upozorňovala už predtým.
Energetická ombudsmanka tiež kritizuje, že kompetentné inštitúcie, napríklad prezident SR, generálny prokurátor alebo verejný ochranca práv nevyužili svoje právo podať návrh na ÚS SR. Pripomína, že vyhláška sa začala pripravovať v roku 2022 za ministra hospodárstva Richarda Sulíka (vtedy SaS). Nakoniec ju v decembri 2022 schválil minister hospodárstva úradníckej vlády Karel Hirman. Novelu vyhlášky schválila súčasná ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD).
Ustanovenia vyhlášky na ÚS napadla skupina opozičných poslancov Národnej rady SR. MH vo štvrtok (7. 5.) uviedlo, že k rozhodnutiu ÚS sa vyjadrí až po jeho dôkladnom preštudovaní. Upozornilo však, že právna úprava bola v minulosti preskúmaná prokuratúrou bez zistenia porušenia zákon a samotný princíp, podľa ktorého sa na nákladoch za teplo podieľajú aj byty s individuálnym vykurovaním, sa uplatňuje už od roku 2009.
