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Jankovičová:SR potrebuje decentralizáciu výroby tepla, štát ide opačne
Decentralizácia výroby tepla podľa nej prináša vyššiu energetickú bezpečnosť sídlisk, nižšie straty v rozvodoch a efektívnejšie využívanie obnoviteľných zdrojov energie.
Autor TASR
Bratislava 5. júna (TASR) - Slovensko by podľa energetickej ombudsmanky Moniky Jankovičovej malo v oblasti výroby tepla podporovať riešenia, ktoré znižujú závislosť domácností od drahých palív a rozsiahlej infraštruktúry. Masívnejší odchod odberateľov z centrálnych systémov by však zvýšil ceny tepla pre tých, ktorí by v systéme zostali, argumentoval zástupca Ministerstva hospodárstva (MH) SR Martin Pitorák v stredajšej (3. 6.) odbornej diskusii o energetickej transformácii v oblasti vykurovania a chladenia v Národnej rade (NR) SR.
„Od roku 2023 štát nedokáže zabezpečiť nízke ceny zemného plynu, ktorý zostáva hlavnou komoditou na výrobu tepla. Rastúce náklady preto kompenzuje zo štátneho rozpočtu napríklad prostredníctvom energetickej pomoci a finančných dotácií pre teplárenské podniky. Slovensko pritom potrebuje opačný smer,“ myslí si Jankovičová. Za kľúčové považuje lokálne zdroje tepla, tepelné čerpadlá a komunitnú energetiku. Decentralizácia výroby tepla podľa nej prináša vyššiu energetickú bezpečnosť sídlisk, nižšie straty v rozvodoch a efektívnejšie využívanie obnoviteľných zdrojov energie.
Pitorák v diskusii uviedol, že rezort z jednej strany počúva, aby umožnil viac decentralizovaných zdrojov tepla, a z druhej strany, aby chránil centrálne zásobovanie teplom (CZT). „V prípade, ak dôjde k nekontrolovanému odpájaniu sa od zdrojov CZT, jednotkové náklady na teplo sa budú zvyšovať neustále a nakoniec budú vyššou cenou tepla potrestaní tí, ktorí nemajú prostriedky na to, aby investovali do decentralizovaného zdroja tepla, alebo nebudú mať fyzické možnosti takýto zdroj postaviť,“ vysvetlil.
S argumentami MH v diskusii súhlasil aj poslanec NR SR Karol Galek (SaS), ktorý bol v rokoch 2020 až 2022 štátnym tajomníkom rezortu. Touto témou sa podľa neho na ministerstve intenzívne zaoberali, ale z prieskumov im vyšlo, že pri odpájaní by zvýšenie ceny pre ľudí, ktorí ostanú v systéme centrálneho zásobovania teplom (CZT), bolo neúnosné, najmä ak centrálny dodávateľ tepla v minulosti investoval. „Mali sme tu investície práve do toho, aby sa CZT stali vysoko účinnými, aby inštalovali obnoviteľné zdroje,“ pripomenul. Vhodnejšie by podľa neho bolo, aby ľudia, ktorí si postavia vlastné zdroje, mohli prebytky dodávať do siete podobne, ako to funguje v elektroenergetike.
„Od roku 2023 štát nedokáže zabezpečiť nízke ceny zemného plynu, ktorý zostáva hlavnou komoditou na výrobu tepla. Rastúce náklady preto kompenzuje zo štátneho rozpočtu napríklad prostredníctvom energetickej pomoci a finančných dotácií pre teplárenské podniky. Slovensko pritom potrebuje opačný smer,“ myslí si Jankovičová. Za kľúčové považuje lokálne zdroje tepla, tepelné čerpadlá a komunitnú energetiku. Decentralizácia výroby tepla podľa nej prináša vyššiu energetickú bezpečnosť sídlisk, nižšie straty v rozvodoch a efektívnejšie využívanie obnoviteľných zdrojov energie.
Pitorák v diskusii uviedol, že rezort z jednej strany počúva, aby umožnil viac decentralizovaných zdrojov tepla, a z druhej strany, aby chránil centrálne zásobovanie teplom (CZT). „V prípade, ak dôjde k nekontrolovanému odpájaniu sa od zdrojov CZT, jednotkové náklady na teplo sa budú zvyšovať neustále a nakoniec budú vyššou cenou tepla potrestaní tí, ktorí nemajú prostriedky na to, aby investovali do decentralizovaného zdroja tepla, alebo nebudú mať fyzické možnosti takýto zdroj postaviť,“ vysvetlil.
S argumentami MH v diskusii súhlasil aj poslanec NR SR Karol Galek (SaS), ktorý bol v rokoch 2020 až 2022 štátnym tajomníkom rezortu. Touto témou sa podľa neho na ministerstve intenzívne zaoberali, ale z prieskumov im vyšlo, že pri odpájaní by zvýšenie ceny pre ľudí, ktorí ostanú v systéme centrálneho zásobovania teplom (CZT), bolo neúnosné, najmä ak centrálny dodávateľ tepla v minulosti investoval. „Mali sme tu investície práve do toho, aby sa CZT stali vysoko účinnými, aby inštalovali obnoviteľné zdroje,“ pripomenul. Vhodnejšie by podľa neho bolo, aby ľudia, ktorí si postavia vlastné zdroje, mohli prebytky dodávať do siete podobne, ako to funguje v elektroenergetike.