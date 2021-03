Januárové saldo zahraničného obchodu bolo medziročne výrazne lepšie

Bratislava 11. marca (TASR) - Zahraničný obchod Slovenska pokračuje v dobrej kondícii. Výsledné saldo zahraničného obchodu v januári 2021 bolo aktívne, a to v objeme 241,2 milióna eur, čo je o 235,7 milióna eur vyššou hodnotou ako v januári 2020. Informoval o tom vo štvrtok Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Pozitívne sa na bilancii zahraničného obchodu tradične podpísal automobilový priemysel. Naopak, horší výsledok zapísal obchod s minerálnymi palivami a chemikáliami.



Celkový vývoz tovaru v úvode roka dosiahol podľa predbežných výsledkov hodnotu 6,6 miliardy eur, pri medziročnom poklese o 0,1 %. "Vývoz sa tak udržal na minuloročnej úrovni," okomentovali štatistici. Export najpodstatnejšej triedy zahraničného obchodu SR – stroje a prepravné zariadenia - do ktorej patrí aj automobilový priemysel, vzrástol v prvom mesiaci tohto roka medziročne o 3,4 %. "Nárast v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka tak trvá nepretržite od júna 2020. Stroje a prepravné zariadenia tvorili v januári takmer dve tretiny celkového vývozu tovarov vyrobených na Slovensku (64,8 %) a viac ako polovicu celkového dovozu (50,9 %)," špecifikovali štatistici.



Prebytok vývozu nad dovozom sa ukázal len v dvoch triedach zahraničného obchodu, avšak v tých najobchodovanejších. Export v triede stroje a prepravné zariadenia prevýšil import o viac ako miliardu eur. Naopak, dovoz vyšší ako vývoz o viac ako 350 miliónov eur vykázali triedy minerálne palivá a chemikálie.



Celkový dovoz tovaru na Slovensko po dvoch mesiacoch medziročného rastu z konca minulého roka sa v januári opäť znížil o 3,6 %, keď dosiahol 6,4 miliardy eur. Celkový výsledok ovplyvnil najmä pokles dovozu podielovo významných tried - minerálne palivá o 17,4 % a priemyselné výrobky o 15,6 %.



Vývoz do členských štátov EÚ v januári 2021 medziročne klesol o 0,3 % a z celkového vývozu tvoril podiel 80,1 %. Dovoz z členských štátov EÚ sa na celkovom dovoze podieľal 66,7 % a medziročne vzrástol o 1,1 %.



Vývoz do nečlenských krajín EÚ v januári 2021 medziročne vzrástol o 0,9 % a z celkového vývozu tvoril podiel 19,9 %. Dovoz z nečlenských krajín EÚ sa na celkovom dovoze podieľal 33,3 % a medziročne klesol o 11,8 %.



Po sezónnom očistení údajov v januári 2021 celkový vývoz tovaru dosiahol hodnotu vyše siedmich miliárd eur pri medziročnom raste o 4,5 %. Celkový dovoz tovaru sa zvýšil o 1,7 % na 6,82 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 214,9 milióna eur, čo je o 187,5 milióna eur viac ako v januári 2020.



Saldo zahraničného obchodu za rok 2020 bolo aktívne v objeme 2,7 mld. eur

Saldo zahraničného obchodu SR za rok 2020 bolo aktívne, a to v objeme vyše 2,7 miliardy eur. Informoval o tom vo štvrtok Štatistický úrad (ŠÚ) SR v rámci súhrnných údajov zahraničného obchodu za december 2020 a za celý vlaňajšok.



Ako spresnili štatistici, v decembri 2020 sa medziročne zvýšil celkový vývoz tovaru o 11,1 % zhruba na 6,4 miliardy eur a celkový dovoz o 8,4 % na asi 6,27 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 150,6 milióna eur.



Z celoročných štatistík vyplýva, že najvyššie aktívne saldo malo vlani Slovensko s Nemeckom (3,38 miliardy eur), Francúzskom (2,72 miliardy eur), Spojeným kráľovstvom (2,14 miliardy eur), Rakúskom (dve miliardy eur), Spojenými štátmi americkými (1,95 miliardy eur), Poľskom (1,8 miliardy eur), Maďarskom (1,45 miliardy eur), Talianskom (885,8 milióna eur), Českou republikou (817,6 milióna eur), Rumunskom (814,4 milióna eur) a Španielskom (686,2 milióna eur). Najväčšie pasívne saldo bolo s Vietnamom (3,6 miliardy eur), Kórejskou republikou (3,2 miliardy eur), Čínou (2,8 miliardy eur), Ruskou federáciou (2,27 miliardy eur), Malajziou (571,4 milióna eur), Taiwanom (315,5 milióna eur) a Japonskom (215 milióna eur).



Zo Slovenska sa vlani vyviezol tovar v hodnote približne 75,44 miliardy eur. V porovnaní s rokom 2019 sa znížil celkový vývoz o 6,1 %.



Vlani najviac klesol vývoz monitorov, projektorov a televíznych prijímačov o 563 miliónov eur, ropných olejov a olejov získaných z bitúmenových nerastov o 346,7 milióna eur, plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo nelegovanej ocele valcovaných za tepla o 214,9 milióna eur, osvetľovacích a signalizačných elektrických prístrojov o 209,6 milióna eur a nových pneumatík z kaučuku o 208,7 milióna eur. Najviac vzrástol vývoz pšenice a súraže o 76,5 milióna eur a kotlov na ústredné kúrenie o 73 miliónov eur.



Z pohľadu hlavných ekonomických zoskupení sa znížil vývoz do krajín EÚ o 7,3 % (tvoril 78,4 % celkového vývozu SR) a do krajín OECD o 6,6 % (na celkovom vývoze SR sa podieľal 87,5 %).



Do SR sa vlani doviezol tovar v hodnote okolo 72,72 miliardy eur, pri medziročnom poklese o 8,3 %.



Najviac klesol dovoz častí, súčastí a príslušenstva motorových vozidiel o 695,1 milióna eur, telefónnych súprav vrátane telefónov pre celulárnu sieť o 623,4 milióna eur, osobných automobilov a iných motorových vozidiel hlavne na prepravu osôb o 523,2 milióna eur, ropných olejov a olejov získaných z bitúmenových nerastov o 444,7 milióna eur a sedadiel, tiež premeniteľných na lôžka o 419,8 milióna eur. Významnejšie vzrástol dovoz elektrických akumulátorov, vrátane ich separátorov o 662,1 milióna eur, liekov na predaj v malom o 276,8 milióna eur, monitorov, projektorov a televíznych prijímačov o 231,8 milióna eur a elektrických motorov a generátorov o 161,1 milióna eur.



Z hľadiska hlavných ekonomických zoskupení sa oproti rovnakému obdobiu roku 2019 znížil dovoz z krajín EÚ o 6,1 % (tvoril 66,9 % z celkového dovozu) a z krajín OECD o 9,3 % (na celkovom dovoze SR sa podieľal 65,9 %).