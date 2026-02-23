< sekcia Ekonomika
Januárový rast maloobchodných tržieb v Poľsku prekonal očakávania
Varšava 23. februára (TASR) - Maloobchodné tržby v Poľsku spomalili na začiatku roka tempo rastu, výsledky však boli lepšie, než sa čakalo. Poukázali na to v pondelok zverejnené údaje poľského štatistického úradu, ktoré priniesli agentúra PAP a portál tradingeconomics.
Tržby v poľskom maloobchode vzrástli v januári medziročne o 4,4 %, zatiaľ čo v decembri rast predstavoval 5,3 %. Napriek spomaleniu však boli výsledky maloobchodu za január lepšie, než očakávali analytici. Tí počítali so spomalením rastu na 3,1 %.
Najvýraznejšie sa spomalil rast tržieb z predaja domácich spotrebičov a nábytku, pod čo sa podpísal miernejší záujem po zvýšených nákupoch vo vianočnom období. V decembri vzrástli tržby v tomto segmente o 19,8 %, v januári o 10,5 %.
Slabšie rástli aj tržby z predaja pevných, kvapalných a plynných palív, kde sa rast spomalil z decembrových 8,3 % na 4,6 %. Okrem toho klesli tržby z predaja áut, motoriek a komponentov, ktoré v decembri výrazne vzrástli.
Naopak, výraznejšie vzrástli tržby z predaja potravín, nealkoholických nápojov a tabakových výrobkov. V decembri sa zvýšili o 1,9 %, v januári o 4,2 %. Okrem toho rýchlejšie rástli aj tržby z predaja liekov, kozmetiky a ortopedických výrobkov, ďalej textílií, oblečenia a obuvi.
Na medzimesačnej báze sa však tržby v poľskom maloobchode prepadli v januári o 17,8 %. V decembri oproti novembru aj v dôsledku predvianočných nákupov vzrástli o 12,5 %. Výsledky však boli opätovne lepšie, než očakávali analytici oslovení agentúrou PAP. Tí očakávali pokles tržieb v januári až o 18,8 %.
