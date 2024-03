Japan Airlines oznámili kúpu 32 airbusov a 10 boeingov

Tokio 21. marca (TASR) - Japonská spoločnosť Japan Airlines (JAL) vo štvrtok oznámila, že kupuje 32 nových lietadiel od európskeho výrobcu Airbus a 10 lietadiel od amerického výrobcu Boeingu v rámci obnovy svojej flotily. Finančné detaily transakcie spoločnosť neposkytla. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Japonská spoločnosť vo štvrtok po zasadnutí predstavenstva oznámila, že sa rozhodla zaradiť do svojej flotily 21 lietadiel Airbus A350-900, 11 modelov A321neo a tiež 10 lietadiel Boeing 787-9.



Podľa vedenia JAL nové lietadlá prispejú k zlepšeniu a rozšíreniu kapacity na medzinárodných linkách s primárnym zameraním na regióny, ako Severná Amerika, Ázia a India, kde sa očakáva budúci rast.



"Skupina JAL je aj naďalej odhodlaná neustále napredovať pri zavádzaní lietadiel s nízkou spotrebou paliva ako súčasť svojho úsilia o dosiahnutie cieľov zníženia emisií oxidu uhličitého," dodala spoločnosť.



Cieľom je zníženie celkových emisií o 10 % v porovnaní s rokom 2019 do fiškálneho roku 2030 a takmer nulové emisie do fiškálneho roku 2050, dodala japonská spoločnosť.