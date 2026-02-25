< sekcia Ekonomika
Japonská a juhokórejská burza sa dostali na nové rekordy
Nádeje na vysoké tržby v súvislosti s umelou inteligenciou (AI) v stredu podporili ázijské akciové trhy.
Autor TASR
Tokio 25. februára (TASR) - Nádeje na vysoké tržby v súvislosti s umelou inteligenciou (AI) v stredu podporili ázijské akciové trhy. Hlavný japonský index Nikkei sa počas obchodovania dostal na nový rekord a kórejský Kospi prekonal hranicu 6000 bodov. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a Bloomberg.
Index Nikkei 225 sa počas obchodovania dostal až na 58.875,17 bodu a zatvoril s plusom 2,20 % na 58.583,12 bodu.
Kľúčový juhokórejský index Kospi len mesiac po tom, čo prekonal hranicu 5000 bodov, sa dostal nad 60000 bodov. Obchodovanie uzavrel so ziskom 1,91 % na 6083,86 bodu, keď sa predtým dostal až na 6144,71 bodu.
Kospi v roku 2026 vyskočil už o 44 %, pričom trhová kapitalizácia juhokórejského akciového trhu prekonala aj Francúzsko po tom, čo minulý mesiac preskočila Nemecko.
Investori v Ázii sa namiesto diskusie o negatívnych dôsledkoch umelej inteligencie na mnohé oblasti ekonomiky viac sústreďujú na investície do potrebnej infraštruktúry, uviedol trhový stratég spoločnosti SPI Asset Management Stephen Innes. To sa podľa neho odráža v sile akciových trhov Taiwanu, Južnej Kórey a Japonska.
