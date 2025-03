Japonská automobilka Nissan mení generálneho riaditeľa

Tokio 11. marca (TASR) - Japonská automobilka Nissan, ktorá zápasí s problémami, v utorok oznámila, že jej generálny riaditeľ Makoto Učida odstúpi z funkcie. Tento krok nasleduje po neúspešných rokovaniach o fúzii s konkurenčnou Hondou. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Dôvodom výmeny vo vedení je snaha "dosiahnuť krátkodobé a strednodobé ciele spoločnosti a dlhodobý rast", uviedol Nissan, ale bližšie tieto ciele nešpecifikoval.



Od 1. apríla sa stane generálnym riaditeľom Nissanu Ivan Espinosa, ktorý pracuje v spoločnosti od roku 2003. V roku 2010 sa stal riaditeľom pre Mexiko a Latinskú Ameriku.



Nissan minulý rok oznámil, že zruší tisíce pracovných miest po tom, čo jeho čistý zisk v 1. polroku (apríl - september 2024) klesol o 93 %. Teraz očakáva za celý rok do konca marca 2025 stratu.



Nissan a Honda minulý mesiac zrušili rokovania o fúzii, ktorá by viedla k vzniku tretieho najväčšieho výrobcu áut na svete z hľadiska počtu kusov, po Toyote a Volkswagene.



Predpokladá sa, že kameňom úrazu bol návrh Hondy urobiť z Nissanu dcérsku firmu namiesto pôvodného plánu jeho integrácie pod novú holdingovú spoločnosť.



Podľa médií by však Honda mohla byť pripravená oživiť rokovania pod iným šéfom Nissanu.



Napriek zrušeným rozhovorom prezident Hondy Tošihiro Mibe povedal, že automobilky budú pokračovať v hľadaní "synergie" prostredníctvom strategického partnerstva, ktoré oznámili v auguste a ktoré zahŕňa aj menšieho partnera Nissanu Mitsubishi Motors.



Vo februári sa v médiách objavili správy, že taiwanský technologický gigant Foxconn je otvorený kúpe podielu francúzskej automobilky Renault vo výške 35 % v japonskom Nissane. Foxconn je najväčší zmluvný výrobca elektroniky na svete a vyrába zariadenia pre veľké technologické spoločnosti vrátane iPhonov od Apple. Snaží sa však o diverzifikáciu podnikania do ďalších oblastí od elektrických vozidiel po polovodiče a servery.



Ratingová agentúra Moody's minulý mesiac znížila úverový rating Nissanu na Ba1, čo je kategória s vysokým úverovým rizikom, ktorá sa často označuje za neinvestičnú. Reagovala tak na oznámenie japonskej automobilky a jej rivala Honda, že zrušili plány na fúziu.



Fitch a S&P Global Ratings ju nasledovali a znížili takisto úverový rating Nissanu do špekulatívneho pásma.



Agentúra Reuters v utorok oslovila francúzsku automobilku Renault, ktorá uviedla, že "berie na vedomie výmenu riaditeľa problémovej japonskej automobilky". Víta zámer Nissanu implementovať a dokončiť plán obratu, pričom je presvedčená, že Espinosa bude mať záujem pokračovať vo vzťahu medzi Nissanom a Renaultom.