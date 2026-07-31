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Japonská banka ponechala kľúčovú úrokovú sadzbu na pôvodnej úrovni
Bank of Japan (BOJ) uviedla, že jej menový výbor pomerom hlasov osem ku jednému ponechal kľúčovú úrokovú sadzbu na úrovni 1 %.
Autor TASR
Tokio 31. júla (TASR) - Potom, ako na júnovom zasadnutí japonská centrálna banka zvýšila hlavnú úrokovú sadzbu na najvyššiu úroveň za viac než tri desaťročia, ponechala ju v piatok na pôvodnej úrovni. Zároveň zmiernila predchádzajúci odhad tohtoročného vývoja inflácie a zlepšila prognózu rastu ekonomiky na tento aj budúci fiškálny rok. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP a portálu nippon.com.
Bank of Japan (BOJ) uviedla, že jej menový výbor pomerom hlasov osem ku jednému ponechal kľúčovú úrokovú sadzbu na úrovni 1 %. To je hodnota, na ktorú ju výbor zvýšil v polovici júna a ktorá predstavuje najvyššiu úroveň od septembra 1995.
Banka ponechala hlavnú úrokovú sadzbu nezmenenú napriek tomu, že sa na ňu zvyšuje tlak, aby v dôsledku zrýchľujúcej sa inflácie menovú politiku sprísnila. Medziročná miera inflácie dosiahla v júni 1,7 % oproti 1,5 % v predchádzajúcom mesiaci, čo predstavuje najvyššiu infláciu v krajine od decembra minulého roka.
BOJ však očakáva, že inflácia sa bude v tomto fiškálnom roku, ktorý sa končí v marci 2027, vyvíjať o niečo lepšie, než sa čakalo. Pôvodne počítala s celoročnou infláciou na úrovni 2,8 %, teraz predpokladá, že dosiahne 2,5 %.
Zároveň zlepšila odhad vývoja ekonomiky na tento aj budúci fiškálny rok. V predchádzajúcom aprílovom odhade uvádzala rast v tomto fiškálnom roku o 0,5 %, v piatok ho však upravila na 0,6 %. V prípade fiškálneho roku končiaceho sa marcom 2028 ho zlepšila z 0,7 % na 0,8 %.
Bank of Japan (BOJ) uviedla, že jej menový výbor pomerom hlasov osem ku jednému ponechal kľúčovú úrokovú sadzbu na úrovni 1 %. To je hodnota, na ktorú ju výbor zvýšil v polovici júna a ktorá predstavuje najvyššiu úroveň od septembra 1995.
Banka ponechala hlavnú úrokovú sadzbu nezmenenú napriek tomu, že sa na ňu zvyšuje tlak, aby v dôsledku zrýchľujúcej sa inflácie menovú politiku sprísnila. Medziročná miera inflácie dosiahla v júni 1,7 % oproti 1,5 % v predchádzajúcom mesiaci, čo predstavuje najvyššiu infláciu v krajine od decembra minulého roka.
BOJ však očakáva, že inflácia sa bude v tomto fiškálnom roku, ktorý sa končí v marci 2027, vyvíjať o niečo lepšie, než sa čakalo. Pôvodne počítala s celoročnou infláciou na úrovni 2,8 %, teraz predpokladá, že dosiahne 2,5 %.
Zároveň zlepšila odhad vývoja ekonomiky na tento aj budúci fiškálny rok. V predchádzajúcom aprílovom odhade uvádzala rast v tomto fiškálnom roku o 0,5 %, v piatok ho však upravila na 0,6 %. V prípade fiškálneho roku končiaceho sa marcom 2028 ho zlepšila z 0,7 % na 0,8 %.