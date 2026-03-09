Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Japonská burza sa pre zdraženie ropy prudko prepadla

Hlavný tokijský index Nikkei v pondelok 9. marca 2026. Foto: TASR/AP

Ceny ropy prekročili úroveň 100 USD (86,50 eura) za barel (159 litrov) pre obavy z dlhotrvajúcej vojny na Blízkom východe, ktorá by mohla spôsobiť rast inflácie.

Tokio 9. marca (TASR) - Japonská burza v pondelok prudko klesla, keďže ceny ropy prekročili úroveň 100 USD (86,50 eura) za barel (159 litrov) pre obavy z dlhotrvajúcej vojny na Blízkom východe, ktorá by mohla spôsobiť rast inflácie. Hlavný tokijský index Nikkei 225 klesol o 5,2 % na 52.729 bodov, čiže na najnižšiu úroveň za dva mesiace. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.

Rozširujúca sa vojna USA a Izraela proti Iránu vstúpila do druhého týždňa bez akéhokoľvek riešenia na dohľad, pričom hlavní producenti ropy v regióne Blízkeho východu znížili ťažbu pre zastavenie prepravy cez Hormuzský prieliv. Japonsko v regióne nakupuje približne 95 % ropy a zhruba 70 % z nej prechádza cez Hormuzský prieliv. Krajina je preto voči ropným šokom mimoriadne citlivá. Vláda Japonska zvažuje využitie časti štátnych ropných rezerv.

Situácia na trhu s ropou vážne poškodila akcie technologických spoločností. Výrobca počítačových pamätí Kioxia Holdings klesol o 9,7 % a producent elektrických zariadení Fujikura si pohoršil o 9,9 %. Firma Advantest vyrábajúca automatické testovacie zariadenia pre polovodičový priemysel zlacnela o 11 % a výrobca polovodičov Tokyo Electron si odpísal 6,9 %. Pod tlak sa dostali aj finančné podniky a firmy produkujúce spotrebné tovary. Energetické spoločnosti sa však v reakcii na zdražovanie ropy posilnili.

(1 EUR = 1,1561 USD)
.

