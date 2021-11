Japonská centrálna banka bude pokračovať vo výraznej podpore ekonomiky

Nagoja 15. novembra (TASR) - Guvernér japonskej centrálnej banky Haruhiko Kuroda očakáva, že miera inflácie sa v prvej polovici budúceho roka zrýchli zhruba na 1 %. Centrálna banka však bude aj naďalej pokračovať v ultra uvoľnenej menovej politike, keďže k dosiahnutiu inflačného cieľa má stále ďaleko.



Podľa posledných údajov o vývoji spotrebiteľských cien zaznamenalo Japonsko v septembri medziročnú infláciu, prvú za viac než rok. Prispelo k tomu zvýšenie cien potravín, pokračujúci rast nákladov na vzdelanie i zrýchlenie nákladov na pohonné látky. Spotrebiteľské ceny vzrástli v septembri medziročne o 0,2 % po predchádzajúcom poklese o 0,4 %. To znamená prvú medziročnú mieru inflácie za posledných 13 mesiacov.



Ako Kuroda povedal v pondelok na stretnutí so zástupcami firiem, keďže inflácia je od inflačného cieľa stále príliš vzdialená, centrálna banka "bude pokračovať v mimoriadne uvoľnenej menovej politike, pričom je pripravená stimuly aj navýšiť". Japonská centrálna banka sa tak zatiaľ nepridala ku skupine niektorých centrálnych bánk, ktoré smerujú k ukončeniu krízovej menovej politiky.



"Očakávame, že približne v polovici budúceho roka zrýchli inflácia približne na 1 %," uviedol Kuroda. "Napriek tomu je to stále veľmi ďaleko od nášho inflačného cieľa na úrovni 2 %. Takže ani neuvažujeme o zmierňovaní menovej politiky, nieto o jej ukončení," dodal guvernér Bank of Japan.



Podľa neho je zotavovanie japonskej ekonomiky "o niečo pomalšie, než sa pôvodne čakalo". Dôvodom sú obmedzenia spojené s pandémiou nového koronavírusu a problémy s dodávkami komponentov, čo zasiahlo do spotreby a produkcie. Komplikácie v dodávateľských reťazcoch, pod ktoré sa podpísalo uzatvorenie závodov v juhovýchodnej Ázii po nástupe ďalšej vlny ochorenia COVID-19, by sa mali vyriešiť v najbližších mesiacoch, povedal Kuroda. Riešenie nedostatku čipov však bude pre obrovský dopyt trvať podľa neho o niečo dlhšie.