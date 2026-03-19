Japonská centrálna banka kľúčovú úrokovú sadzbu nezmenila
Autor TASR
Tokio 19. marca (TASR) - Japonská centrálna banka vo štvrtok ponechala svoju kľúčovú úrokovú sadzbu nezmenenú na úrovni 0,75 %. Uviedla pritom, že očakáva zvýšenie inflácie pre „rast cien ropy“ v dôsledku vojny na Blízkom východe. Z tohto regiónu pochádza 95 % japonského dovozu ropy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Japonská vláda odštartovala program núdzových dotácií na zníženie cien benzínu. Očakáva sa, že dotácie na benzín pomôžu znížiť jeho ceny na približne 170 jenov (0,93 eura) za liter, uviedol hlavný tajomník úradu vlády Minoru Kihara. Znamenalo by to prudký pokles po tom, ako benzín zdražel na rekordnú úroveň 190,8 JPY za liter. Vládni predstavitelia predpokladajú, že pokles cien benzínu na cieľovú úroveň môže trvať dva týždne.
Dotácie prišli niekoľko dní po tom, ako Japonsko v pondelok (16. 3.) začalo uvoľňovať ropu zo svojich strategických rezerv, aby zabezpečilo dostatočné dodávky energie. Kihara vyhlásil, že Tokio koordinuje svoje kroky aj so skupinou G7 a Medzinárodnou agentúrou pre energetiku (IEA), „aby sa zabezpečilo, že za žiadnych okolností nenastane prerušenie dodávok ropných produktov“.
(1 EUR = 183,49 JPY)
