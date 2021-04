Japonská centrálna banka kľúčový úrok nezmenila

Tokio 27. apríla (TASR) - Japonská centrálna banka Bank of Japan (BoJ) v utorok podľa očakávania ponechala úrokové sadzby na nezmenenej úrovni. Mierne však zvýšila odhad rastu ekonomiky v tomto finančnom roku, ktorý sa začal 1. apríla 2021 s odvolaním sa na silnejší dopyt.



Banka na svojom aprílovom zasadnutí ponechala kľúčovú úrokovú sadzbu na nezmenenej úrovni -0,1 % a potvrdila svoj cieľ udržať výnosy z desaťročných japonských vládnych dlhopisov na úrovni okolo 0 %.



V kvartálnej správe však BoJ pripomenula, že ekonomické vyhliadky Japonska zostávajú „veľmi nejasné“ a mohli by sa meniť v závislosti od toho, ako sa bude vyvíjať stále pokračujúca pandémia nového koronavírusu a ovplyvňovať domáce aj globálne hospodárstvo.



Banka zároveň revidovala smerom nahor svoju prognózu pre uplynulý fiškálny rok 2020/2021, ktorý sa skončil 31. marca, pričom predpokladá, že výkon japonskej ekonomiky sa znížil o 4,9 %, a nie o 5,6 %, ako predpovedala v januári.



V aktuálnom fiškálnom roku najnovšie očakáva rast hospodárstva o 4 % namiesto o 3,9 % v januárovej prognóze. A zvýšila tiež odhad rastu aj v vo finančnom roku 2022/2023 na 2,4 % z predchádzajúcich 1,8 %.



Na druhej strane banka znížila prognózu spotrebiteľskej inflácie v súčasnom fiškálnom roku len na 0,1 % z predchádzajúcich 0,5 % v januárovej predikcii. Dôvodom je znižovanie výdavkov na služby.



Centrálna banka opätovne potvrdila, že by v prípade potreby neváhala prijať ďalšie opatrenia. V uplynulom roku 2020/2021 BoJ uvoľnila menovú politiku dvakrát, hlavne rozšírením nákupu aktív a vytvorením nového nástroja na poskytovanie finančných prostriedkov prostredníctvom finančných inštitúcií firmám, ktoré zasiahol nový koronavírus.