Japonská centrálna banka menovú politiku nemenila

Tokio 19. decembra (TASR) - Japonská centrálna banka (BOJ) ponechala úrokové sadzby nezmenené a naďalej pokračuje vo svojej extrémne uvoľnenej menovej politike. Informovali o tom agentúry AFP, Reuters a portál RTTNews.



Menový výbor Bank of Japan (BoJ) v utorok rozhodol, že krátkodobé úrokové sadzby zostávajú na úrovni -0,1 %. Banka neponúkla ani žiadne usmernenie, čo sa týka plánov v ďalšom roku. Rozhodnutie centrálnej banky sa tak odrazilo na vývoji japonského jenu, ktorý sa oproti doláru opätovne oslabil.



Aj vyjadrenie BOJ bolo totožné ako na predchádzajúcich zasadnutiach. "Vzhľadom na mimoriadne vysokú neistotu, ktorá obklopuje ekonomiky a finančné trhy doma aj v zahraničí, bude Bank of Japan trpezlivo pokračovať v uvoľnenej menovej politike," zopakovala banka vo vyhlásení.



Aj keď verdikt BOJ bol celkovo v súlade s očakávaniami trhov, niektorí ekonómovia počítali s určitými signálmi z banky, ktoré by naznačili, kedy by BOJ mohla začať pomaly ustupovať od súčasnej extrémne uvoľnenej menovej politiky. "Pred zasadnutím BOJ niektorí čakali, že dôjde k určitým zmenám, vrátane vyjadrenia banky," povedal hlavný stratég firmy SMBC Hirofumi Suzuki.



V reakcii na rozhodnutie BOJ klesol jen oproti doláru o viac než 0,6 % na 143,78 JPY/USD. Neskôr však kurz japonskej meny pôvodné straty čiastočne zmazal. Oproti euru klesol kurz jenu na 157 JPY/EUR, čo predstavuje týždenné minimum. Aj v tomto prípade neskôr časť strát vymazal.



Ekonómovia však predpokladajú, že banka už na začiatku roka uvoľnenú menovú politiku sprísni. "So slabým jenom sa ako s trendom nepočíta, čiastočne aj preto, že v období január až marec počítame so zmenou menovej politiky," povedal Suzuki. Ešte presnejší bol Marcel Thieliant zo spoločnosti Capital Economics, podľa ktorého by japonská centrálna banka mala negatívne úrokové sadzby ukončiť v januári.