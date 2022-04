Japonská centrálna banka nezmenila extrémne uvoľnenú menovú politiku

Tokio 28. apríla (TASR) - Japonská centrálna banka (BoJ) nezmenila extrémne uvoľnené nastavenie svojej menovej politiky. Jen voči doláru padol na nové 20-ročné minimum.



BoJ uviedla, že bude pokračovať v rozsiahlom stimulačnom programe a prisľúbila, že úrokové sadzby zostanú nízko. To spôsobilo výpredaj jenu a podporilo japonské vládne dlhopisy.



BoJ tak dala najavo, že je rozhodnutá podporovať krehnú domácu ekonomiku aj v situácii, keď prudké zdraženie komodít a materiálov zvyšuje infláciu. Banka uviedla, že bude nakupovať neobmedzený objem 10-ročných vládnych dlhopisov, aby udržala ich výnosy okolo nuly. Spresnila, že každý obchodný deň bude nakupovať 10-ročné japonské vládne dlhopisy prostredníctvom aukcií s fixným výnosom 0,25 %.



Menová rada BoJ tiež pomerom hlasov 8 k 1 ponechala sadzbu na vklady, ktoré majú finančné inštitúty na účtoch v centrálnej banke, na -0,1 %.



Podľa ekonóma firmy Capital Economics Toma Learmoutha bude pre BoJ v budúcnosti ťažké pokračovať takejto politike, keďže globálne úrokové sadzby sa zvyšujú. Preto predpokladá, že v budúcnosti rozšíri pásmo, v ktorom chce držať výnosy 10-ročných dlhopisov, z ±0,25 % na ±0,50 %. To by sa podľa neho mohlo stať už na najbližšom zasadnutí menovej rady, ktoré sa bude konať 17. júna.