Japonská centrálna banka nezmenila nastavenie menovej politiky

Tokio 31. októbra (TASR) - Japonská centrálna banka v súlade s očakávaniami nezmenila nastavenie menovej politiky. Signalizovala však, že môže v budúcnosti znížiť sadzby. To zdôrazňuje obavy, že riziká, ktorým čelí globálne hospodárstvo, môžu vykoľajiť krehké zotavovanie japonskej ekonomiky.



Rozhodnutie Bank of Japan (BoJ) prišlo len niekoľko hodín po tom, čo americká centrálna banka (Fed) znížila úrokové sadzby už tretíkrát v tomto roku. Fed však signalizoval pauzu v cykle uvoľňovania, keď uviedol, že sadzby bude ďalej znižovať len v prípade zhoršenia situácie v ekonomike.



BoJ, ktorá má k dispozícii podstatne menšiu muníciu, aby stimulovala ekonomiky, ponechala kľúčovú krátkodobú sadzbu na depozity v zápornom pásme na úrovni -0,1 percenta. Cieľom negatívneho úroku je prinútiť komerčné banky, aby peniaze radšej požičiavali a podporili tak investície a rast hospodárstva. Cieľová sadzba pre 10-ročné vládne dlhopisy zostala na nule. BoJ takisto nezmenila parametre programu nákupu vládnych dlhopisov. Ročne zvyšuje ich objem o 80 biliónov JPY (661,21 miliardy eur).



BoJ však zmenila rétoriku v oblasti smerovania očakávaní a jasnejšie signalizoval svoju pripravenosť ešte viac znížiť úrokové sadzby, ak to bude potrebné. Podľa expertov japonská centrálna banka chce udržať očakávania trhu, že ďalšie uvoľnenie menovej politiky je stále možné. "To v podstate znamená, že BoJ bude ochotná znížiť sadzby, ak sa globálne prostredie zhorší," uviedol hlavný ekonóm Sony Financial Holdings Masaaki Kanno.



(1 EUR = 120,99 JPY)