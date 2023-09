Japonská centrálna banka nezmenila svoju uvoľnenú menovú politiku

Tokio 22. septembra (TASR) - Japonská centrálna banka ponechala úrokové sadzby nezmenené a pokračuje vo svojej extrémne uvoľnenej menovej politike.



Menový výbor Bank of Japan (BoJ) v piatok ponechal krátkodobé úroky na úrovni -0,1 %. Takisto v súlade s očakávaniami nezmenil strop pre výnosy 10-ročných japonských vládnych dlhopisov, ktorý zostal okolo nuly.



"Vzhľadom na mimoriadne vysokú neistotu, ktorá obklopuje ekonomiky a finančné trhy doma i v zahraničí, banka bude trpezlivo pokračovať v uvoľnenej menovej politike, pričom pohotovo zareaguje na vývoj ekonomickej aktivity a cien, ako aj zmenu finančných podmienok," uviedla BoJ vo svojom vyhlásení.



Mimoriadne uvoľnené nastavenie menovej politiky BoJ je v ostrom kontraste so smerovaním menových politík ďalších dôležitých svetových centrálnych bánk, ktoré v uplynulých dvoch rokoch v snahe o utlmenie inflácie agresívne zvyšovali úrokové sadzby.



Toto je aj jeden z dôvodov oslabovania japonskej meny. Jen po piatkovom rozhodnutí BoJ voči americkému doláru klesol približne o 0,4 % na 148,16 JPY/USD, zatiaľ čo výnosy 10-ročných japonských štátnych dlhopisov sa v podstate nezmenili. Kurz jenu voči doláru tento rok už padol o viac ako 11 %.



BoJ na svojom predchádzajúcom zasadaní v júli uvoľnila kontrolu výnosovej krivky, keď oznámila, že bude riadenie výnosovej krivky vykonávať s väčšou flexibilitou. Týmto spôsobom chce umožniť dlhodobejším sadzbám pohybovať sa viac v súlade s rastúcou infláciou. To bola prvá zmena menovej politiky od nástupu nového guvernéra Kazuoa Uedu do funkcie v apríli.



Regulácia výnosovej krivky je politický nástroj, pri ktorom centrálna banka stanovuje cieľovú úrokovú sadzbu a následne nakupuje a predáva dlhopisy podľa potreby na dosiahnutie tohto cieľa.