Japonská centrálna banka nezmenila úrokové sadzby

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Menový výbor Bank Of Japan (BoJ) ponechal svoju kľúčovú úrokovú sadzbu na úrovni približne 0,5 %, uviedla banka vo svojom vyhlásení.

Autor TASR
Tokio 19. septembra (TASR) - Japonská centrálna banka v súlade s očakávaniami nezmenila úrokové sadzby. Rozhodla sa však, že spustí predaj rizikovejších aktív, ktoré v minulosti nakúpila. TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.

Menový výbor Bank Of Japan (BoJ) ponechal svoju kľúčovú úrokovú sadzbu na úrovni približne 0,5 %, uviedla banka vo svojom vyhlásení. BoJ naposledy menila svoju základnú sadzbu v januári, keď ju zvýšila z 0,25 %.

Menový výbor rozhodol o predaji svojich podielov BoJ vo fondoch obchodovaných na burze (ETF) a v japonských realitných investičných fondoch. Toto opatrenie je ďalším krokom v ústupe od menových stimulov, prostredníctvom ktorých centrálna banka podporovala ekonomiku.
